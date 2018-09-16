На Украине оценили ущерб от «Северного потока-2»

«Если говорить об объемах, то это три миллиарда долларов в год. Сейчас это те доходы, которые мы получаем за транзит газа через Украину. Если “Северный поток-2”, например, сейчас запустится, то через два года проект может быть завершен, и как только он будет завершен, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину не будет», — сказал он.