Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загадка исчезновения «отравителей» после интервью
«Пыльный Марс»: получены невероятные фото Красной планеты
Александр Кержаков показал редкое фото с сыновьями
На Ямале обнаружили невероятное для Земли явление
Одна из самых красивых женщин мира, не стесняющаяся полноты
Инвалид рассказал, как тусовался на ИбицеАлекс Тэйлор живет с диагнозом церебральный паралич и передвигается в инвалидном кресле, но не собирается отказываться от развлечений
Ветеран разведки о Петрове и Боширове: Не отрывались они в Англии
Скрипаль заявила, что знает Петрова и Боширова
«Беременная» Чулпан Хаматова на съемках сериала: первое фото
Звезда шоу «Голос» попала в «ВИА Гру»
"Самый настоящий чёрт". Боец UFC обвинил Тимати в сатанизме
Скончался народный артист РФ - СМИ
«До свидания, наш ласковый Миша»: Порошенко обратился к РФ
Кремль отреагировал на план отказа от доллара
44-летняя беременная Порошина разводится с мужем - подробности
Я покидаю родину: Самойлова обманула ради ребёнка
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Что купить для гостиной как с обложки: 7 вещей
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
17Идем на «Восток»
07:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Минфин США разъяснил правила заключения сделок с «Русалом»

Министерство финансов США разрешило совершать новые сделки с подконтрольными Олегу Дерипаске компаниями, если ранее аналогичное соглашение стороны уже заключали. Как сообщает ТАСС, разъяснение приводится на сайте Управления по контролю над иностранными активами Министерства финансов США в разделе «Вопросов и ответов».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Транзакции и действия, которые находятся за рамками ранее заключенных договоров, могут рассматриваться как “поддержание” деловой активности, которое не является нарушением санкционного режима, если такие действия находятся в соответствии с историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года», — приводит агентство сообщение Минфина США.

Поддержание деловой активности подразумевает под собой все транзакции и действия, необходимые для исполнения контракта или соглашения, вступившего в силу до 6 апреля 2018 года. Это соглашение не должно нарушать Генеральные лицензии номер 14, 15 и 16, в которых говорится о продлении срока завершения сделок с компаниями, подконтрольными господину Дерипаске.

6 апреля Управление контроля зарубежных активов Министерства финансов США включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, включая «Русал», в SDN-список. Резидентами США запрещено вести с включенными в список компаниями, а им закрыт доступ к финансовой системе страны. От работы с «Русалом» отказались многие трейдеры и партнеры.

Как правительство планирует поддержать «Русал», читайте в публикации «Ъ» «Плюс алюминизация всей страны».

 Россиян предупредили об угрозе: что ждет экономику до конца 2018 года
По российским самолетам могут открыть "огонь"
Трамп: «охота на ведьм» стоила 25 пунктов рейтинга
Названа страна с самым высоким уровнем человеческого развития
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории кинематографа
Найдены фотографии «Союза» до появления отверстия
На Украине оценили возможный ущерб от «Северного потока-2»
В центре Мадрида застрял «кашалот» (фото, видео)
Американский B-52 пролетел вблизи российской базы ПВО в Арктике
Спорт
Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник победил новозеландца Марка Ханта на турнире UFC Fight Night 136 в России
Hi-Tech
Российские пираты выложили в сеть почти половину кинопремьер года В этом году будет поставлен рекорд по пиратству.
Авто
Владельцев пылящихся в гаражах авто предложили наказать рублем Стимулировать автомобилистов использовать свои транспортные средства по назначению можно через страховые инструменты
Кино
Любовь не только на экране: фильмы с реальными звездными парами От Питта и Джоли до Козловского и Зуевой — рассказываем о страстных, романтичных и роковых отношениях звезд, которые играли в любовь не только в кино, но и в жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Дети
В первый класс: почему дети не хотят идти в школу Система российского школьного образования безнадежно устарела, именно на родителях лежит ответственность за то, какие знания останутся у ребенка
Леди
Дотянуться до звезды: диета, грим и пластика Николая Баскова Мы решили порассуждать о натуральной (и не очень) красоте знаменитого блондина.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь