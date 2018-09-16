Минфин США разъяснил правила заключения сделок с «Русалом»

Источник: РИА "Новости"

«Транзакции и действия, которые находятся за рамками ранее заключенных договоров, могут рассматриваться как “поддержание” деловой активности, которое не является нарушением санкционного режима, если такие действия находятся в соответствии с историей транзакций с подсанкционной компанией до 6 апреля 2018 года», — приводит агентство сообщение Минфина США.

Поддержание деловой активности подразумевает под собой все транзакции и действия, необходимые для исполнения контракта или соглашения, вступившего в силу до 6 апреля 2018 года. Это соглашение не должно нарушать Генеральные лицензии номер 14, 15 и 16, в которых говорится о продлении срока завершения сделок с компаниями, подконтрольными господину Дерипаске.

6 апреля Управление контроля зарубежных активов Министерства финансов США включило Олега Дерипаску и подконтрольные ему активы, включая «Русал», в SDN-список. Резидентами США запрещено вести с включенными в список компаниями, а им закрыт доступ к финансовой системе страны. От работы с «Русалом» отказались многие трейдеры и партнеры.