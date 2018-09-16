Петербург обогнал Москву по темпам удорожания жилья
Новые квартиры в городе на Неве дорожают быстрее, чем в Москве. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками».
Новые квартиры в городе на Неве дорожают быстрее, чем в Москве. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками».
По подсчетам аналитиков, средневзвешенная стоимость квадратного метра в строящихся жилых комплексах
Как отмечает BN.ru, весомое влияние на рост средней цены предложения в
Согласно материалам портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», доходность жилья в