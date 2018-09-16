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11:25 (мск), источник: ТАСС

Город Тумсборо в штате Джорджия выставили на продажу за $1,7 млн

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. В американском штате Джорджия на продажу выставлен практически целиком город Тумсборо. Покупатель получит во владение не только жилые дома, но и множество гражданских построек: ресторан, отель, мельницу и даже собственный «знаменитый оперный театр», говорится в объявлении, размещенном на американском сайте Craigslist.

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Источник: AP 2018

Цена всего комплекта — $1,7 млн. Это примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городов США.

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Помимо ресторана, отеля в викторианском стиле, мельницы и оперного театра, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с «антикварными креслами», старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и «неразработанные залежи бокситов». Эти объекты достанутся покупателю города.

«Нынешние владельцы надеются, что Тумсборо окажется в хороших руках, — говорится на сайте города. — Новые хозяева должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика». Продавцы надеются, что город могут использовать, например, как туристическую достопримечательность и своего рода музей под открытым небом, как место проведения музыкальных фестивалей или съемок кинофильмов.

Город Тумсборо был основан во второй половине XIX века и строился вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км. Город фигурирует в рассказе «Хорошего человека найти нелегко» — произведении американской писательницы Фланнери О’Коннор (1925−1964), представительницы жанра южной готики.

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