Город Тумсборо в штате Джорджия выставили на продажу за $1,7 млн

Источник: AP 2018

Цена всего комплекта — $1,7 млн. Это примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или некоторых других крупных городов США.

Помимо ресторана, отеля в викторианском стиле, мельницы и оперного театра, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с «антикварными креслами», старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и «неразработанные залежи бокситов». Эти объекты достанутся покупателю города.

«Нынешние владельцы надеются, что Тумсборо окажется в хороших руках, — говорится на сайте города. — Новые хозяева должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика». Продавцы надеются, что город могут использовать, например, как туристическую достопримечательность и своего рода музей под открытым небом, как место проведения музыкальных фестивалей или съемок кинофильмов.