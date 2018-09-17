Ловушка для ростовщика: «черным кредиторам» готовят уголовные статьи

Источник: Известия

Для «черных кредиторов» — компаний, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр ЦБ, — намерены ввести уголовную ответственность. Соответствующий законопроект подготовит комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Каким будет тюремный срок обсуждается. Сейчас за такие нарушения предусмотрены только штрафы. По мнению экспертов, наказание для «черных кредиторов» должно составлять от двух до пяти лет лишения свободы.

Законопроект, который вводит для «черных кредиторов» уголовную ответственность, будет разработан в осеннюю сессию, рассказал Анатолий Аксаков. Сейчас максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы в размере 300−500 тыс. рублей.

Справка «Известий»



Легальные микрофинансовые компании отличаются от «черных кредиторов» не только тем, что включены в специальный реестр регулятора, но и методами работы.



Первые выдают микрозаймы по ставкам около 600% годовых и используют законные способы взыскания. Ставки у вторых могут достигать 1000% годовых, а их методы взаимодействия с клиентами вызывают вопросы у правоохранителей.



Ответственность для «черных кредиторов» будет ужесточена. Размер тюремного срока для них требует обсуждения с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Анатолий Аксаков

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что за январь-июнь 2018 года регулятор выявил 1890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных «черных кредиторов» увеличилось более чем в два раза. При этом за весь 2017 год ЦБ обнаружил 1374 такие компании, в 2016 году — 1378, в 2015-м — 720. Как регулятор относится к введению уголовной ответственности для «черных кредиторов» и какой размер тюремного срока считает приемлемым, представитель ЦБ не уточнил.

Основная опасность для граждан от «черных кредиторов» — это завышенные ставки, по которым быстро образуется огромная задолженность, пояснил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Существующие схемы (например, с использованием «временного» залога квартиры в обеспечение выданного займа) всё чаще приводят к отъему имущества должников, минуя определенные законом обязательные процедуры, отметил адвокат компании «Юков и партнеры» Данил Бухарин. Такие компании действуют вне правового поля, регулярно и массово нарушая права заемщиков, не брезгуя выбиванием долгов и имущества, активно применяя шантаж и вымогательства, добавил адвокат компании «Левант и партнеры» Владимир Медведев. Условия в договорах «нелегальных кредиторов» прописаны двусмысленно и порой с явной целью незаконно завладеть имуществом граждан, уточнил он.

При этом предусмотренные законом штрафы не являются для мошенников значимыми по сравнению с получаемой прибылью, считает Владимир Медведев.

По его мнению, действия «черных кредиторов» следует квалифицировать по статье 159 УК «Мошенничество» с минимальным тюремным сроком от двух лет.

Для этого в нее необходимо ввести новую норму — «Мошенничество в организации и ведении финансово-кредитной деятельности», пояснил он. По мнению адвоката Данила Левченко, такие преступления следует квалифицировать как средней тяжести и сажать «черных кредиторов» в тюрьму на пять лет. Криминализация, то есть уголовная ответственность за незаконное кредитование, послужит реальным механизмом защиты прав граждан и будет методом воздействия на мошенников, уверен Владимир Медведев.

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Чтобы не стать жертвой «черных кредиторов», в первую очередь следует внимательно относиться к предложениям по займу, брать их только в самых крайних случаях, а не на покупку новой модели iPhone, сравнивать несколько возможных вариантов займов и соизмерять будущие выплаты со своими финансовыми возможностями, отметил Антон Граборов. Во-вторых, имеет смысл проверить, находится ли организация, предлагающая заем, в специальном реестре на сайте Банка России, добавил он. Если организации в нем нет, пользоваться ее услугами не рекомендуется. В-третьих, нужно внимательно ознакомиться с условиями договора и убедиться в отсутствии скрытых комиссий, четком отражении сроков и условий возврата займа, указал эксперт. Желательно не подписывать сразу какие-либо документы, а взять время на принятие решения. Если гражданин уже стал жертвой мошенников, нужно обратиться в ЦБ и правоохранительные органы, уточнил Антон Граборов.