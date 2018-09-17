Технологии вышли на экспорт
Впервые в истории наша страна продает больше услуг в сфере IT, чем покупает.
Впервые в истории наша страна продает больше услуг в сфере IT, чем покупает.
Экспорт услуг из России по итогам первых шести месяцев 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го. Его стоимостной объем составил $30,9 млрд, следует из материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». При этом экспорт услуг в сфере высоких технологий впервые в истории России превысил импорт. Однако большая часть продаж
При этом за II квартал, по предварительной оценке ЦБ, Россия поставила за рубеж услуги на $16,8 млрд (+13,7% по сравнению с прошлым годом). Крупнейшие разделы экспорта — транспортные услуги, туризм, строительство и информационные услуги, которые совокупно занимают 59% общего объема экспорта.
Впервые в истории России экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт, показала статистика. Объем продаж услуг в сфере IT за первое полугодие составил $2,55 млрд, а объем закупок — $2,52 млрд. Положительное сальдо пока небольшое, однако говорит о переломе исторического тренда. Он связан, с одной стороны, с усилиями российских
Несмотря на очевидную переориентацию на рынки развивающихся стран (например, крупнейшая в России ассоциация софтверных компаний открыла в прошлом году представительство в Индии), основными заказчиками остаются американские и европейские покупатели. Такой вывод можно сделать, если проанализировать портфолио крупнейших российских разработчиков, отметил он.
Впрочем, далеко не весь объем
По данным ФИФА, практически все матчи российского чемпионата прошли при аншлагах. Посещаемость составила 98%, на игры было продано более 3 млн билетов. Как ранее писали «Известия», болельщики, посетившие Россию во время чемпионата мира по футболу, потратили около 100 млрд рублей. Такие цифры приводил председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Несмотря на это, в целом, структура экспорта остается в рамках тренда последних пяти лет. Так, на транспорт пришлось 33,8% в общем объеме проданных за границу услуг, туризм занял 17,5%, строительство — 8,4%, IT и телекоммуникации — 8,2%.
РЖД удается перехватывать всё большую часть этого потока. Потенциал транзита через Россию — огромен, возможно кратное увеличение перевозок.
За восемь месяцев 2018 года отправка контейнеров по Транссибу увеличилась на 23%, следует из данных на официальном сайте РЖД.
К 2024 году доля сектора IT и коммуникаций в ВВП должна вырасти до 10% (сейчас около 3−4%). Исходя из таких планов, доля сегмента в структуре экспорта может увеличиться примерно до 20%, прогнозирует доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС Юрий Зайцев. По его мнению, скачок должен произойти благодаря росту поставок в страны