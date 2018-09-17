Технологии вышли на экспорт

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Экспорт услуг из России по итогам первых шести месяцев 2018 года стал рекордным с начала кризиса 2014-го. Его стоимостной объем составил $30,9 млрд, следует из материалов ЦБ, с которыми ознакомились «Известия». При этом экспорт услуг в сфере высоких технологий впервые в истории России превысил импорт. Однако большая часть продаж по-прежнему приходится на транспорт. Увеличение объема экспорта услуг — одна из целей, сформулированных в майском указе президента. До 2024 года его стоимостной объем должен вырасти до $100 млрд.

За январь-июнь 2018 года Россия продала за рубеж услуги на $30,9 млрд. Это на 14,4% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель с 2014 года.

При этом за II квартал, по предварительной оценке ЦБ, Россия поставила за рубеж услуги на $16,8 млрд (+13,7% по сравнению с прошлым годом). Крупнейшие разделы экспорта — транспортные услуги, туризм, строительство и информационные услуги, которые совокупно занимают 59% общего объема экспорта.

Впервые в истории России экспорт услуг в сфере высоких технологий превысил импорт, показала статистика. Объем продаж услуг в сфере IT за первое полугодие составил $2,55 млрд, а объем закупок — $2,52 млрд. Положительное сальдо пока небольшое, однако говорит о переломе исторического тренда. Он связан, с одной стороны, с усилиями российских IT-компаний по продвижению своих услуг на зарубежных рынках, а с другой, с реализацией программы импортозамещения, в частности, заграничного софта российским, отметил руководитель проекта Российского экспортного центра (РЭЦ) по поддержке экспорта и информационных технологий Марат Караваев. Например, российские айтишники стали намного активнее участвовать в международных выставках после старта программы субсидирования выставочной деятельности, действующей с 2015 года, пояснил эксперт.

Особенно заметен прогресс российских разработчиков в сегменте игр, мобильных приложений и интернета вещей, сообщил генеральный директор консалтинговой компании Rustelecom Юрий Брюквин.

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Несмотря на очевидную переориентацию на рынки развивающихся стран (например, крупнейшая в России ассоциация софтверных компаний открыла в прошлом году представительство в Индии), основными заказчиками остаются американские и европейские покупатели. Такой вывод можно сделать, если проанализировать портфолио крупнейших российских разработчиков, отметил он.

Впрочем, далеко не весь объем IT-услуг, проданных за границу, попадает в поле зрения статистических органов. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в статистике не отражено более половины оборота, рассказал руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов центра Дмитрий Белоусов.

Еще один прорыв наметился в туристическом сегменте на фоне чемпионата мира по футболу. Экспорт учитывает российские товары, которые покупают нерезиденты.

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По данным ФИФА, практически все матчи российского чемпионата прошли при аншлагах. Посещаемость составила 98%, на игры было продано более 3 млн билетов. Как ранее писали «Известия», болельщики, посетившие Россию во время чемпионата мира по футболу, потратили около 100 млрд рублей. Такие цифры приводил председатель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Несмотря на это, в целом, структура экспорта остается в рамках тренда последних пяти лет. Так, на транспорт пришлось 33,8% в общем объеме проданных за границу услуг, туризм занял 17,5%, строительство — 8,4%, IT и телекоммуникации — 8,2%.

Перевозки остаются локомотивом российского нематериального экспорта в первую очередь благодаря активному развитию сообщения между Европой и Китаем по Транссибу, полагает Дмитрий Белоусов.

РЖД удается перехватывать всё большую часть этого потока. Потенциал транзита через Россию — огромен, возможно кратное увеличение перевозок. Во-первых, до сих пор основным маршрутом из Китая в Европу был морской путь Шанхай — Роттердам, а с точки зрения Китая, чрезмерная зависимость от одного пути неприемлема. Во-вторых, стратегическая линия китайцев — это переориентация с рынка США на рынок Европы. Это связано как с чисто экономическим мотивами — Китай хочет снизить риски, связанные с региональной структурой своих покупателей, так и с политическими — нужен более безопасный рынок с точки зрения перспективы торговых войн.

За восемь месяцев 2018 года отправка контейнеров по Транссибу увеличилась на 23%, следует из данных на официальном сайте РЖД.

Традиционное доминирование перевозок в структуре экспорта услуг — признак консервативности экономики, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов. По его словам, транспортировка имеет невысокую добавленную стоимость.