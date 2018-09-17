Контроль гособоронзаказа ждет кадрозамещение
Замглавы ФАС Максим Овчинников переходит на работу в «Роскосмос».
Замглавы ФАС Максим Овчинников переходит на работу в «Роскосмос».
Как стало известно «Ъ», в ближайшее время заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников перейдет на работу в «Роскосмос», где в статусе первого заместителя Дмитрия Рогозина будет заниматься
О том, что Максим Овчинников написал заявление об увольнении из ФАС в связи с переходом на другую работу, «Ъ» рассказали два источника, близкие к аппарату правительства. После того, как премьер Дмитрий Медведев освободит его от должности, господин Овчинников перейдет на работу в «Роскосмос», утверждает один из собеседников «Ъ»: там он станет первым заместителем Дмитрия Рогозина по
В ФАС он работает с 2007 года. В 2009—2015 годах господин Овчинников возглавлял в службе управление промышленности и оборонного комплекса. Одним из его самых громких дел было расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов, что, как заявлял чиновник ФАС, не позволяло трубникам участвовать в тендерах монополии, вынуждая работать через трейдера. В итоге, как утверждает господин Овчинников, «Газпром» прислушался к рекомендациям ФАС. После того как в конце 2014 года часть полномочий ликвидированной Федеральной службы по оборонному заказу перешла к ФАС (см. «Ъ» от 6 июня 2014 года), контроль за закупками сухопутных и морских вооружений и военной техники был поручен господину Овчинникову. К этому моменту он уже был лично знаком с
В 2016 году ФАС совместно с Генпрокуратурой провела проверку реализации политики импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия. Обнаружилось, что российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его в ОПК в рамках ГОЗ как отечественное. В 2017 году ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств», которые обязаны их закупать. А с начала 2018 года ФАС зафиксировала восемь аналогичных нарушений в сфере ГОЗ, и господин Овчинников прогнозировал, что за год число «стандартных» дел о сговоре хозяйствующих субъектов на торгах может вырасти до 20 единиц.
До этого момента она работала в другой госкорпорации — «Росатом», где она являлась заместителем Сергея Кириенко (ныне первый заместитель главы администрации президента). По словам
Определен сменщик и Максима Овчинникова: по данным собеседников «Ъ», контролировать систему госзаказа и оборонзаказа в ФАС предстоит
Анна Пушкарская, Санкт-Петербург; Иван Сафронов