Контроль гособоронзаказа ждет кадрозамещение

Источник: ФАС

Как стало известно «Ъ», в ближайшее время заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников перейдет на работу в «Роскосмос», где в статусе первого заместителя Дмитрия Рогозина будет заниматься финансово-экономическими вопросами и бюджетированием. Сейчас эти направления в госкорпорации курирует Татьяна Ельфимова, которая будет трудоустроена в Фондсервисбанк.

Место господина Овчинникова в ФАС, в свою очередь, займет бывший заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев, в зоне ответственности которого будет находиться в том числе оборонный заказ.

О том, что Максим Овчинников написал заявление об увольнении из ФАС в связи с переходом на другую работу, «Ъ» рассказали два источника, близкие к аппарату правительства. После того, как премьер Дмитрий Медведев освободит его от должности, господин Овчинников перейдет на работу в «Роскосмос», утверждает один из собеседников «Ъ»: там он станет первым заместителем Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию. В «Роскосмосе» от комментариев «Ъ» воздержались, также поступил и сам господин Овчинников.

Максим Овчинников станет самым молодым топ-менеджером «Роскосмоса» — ему всего 35 лет.

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В ФАС он работает с 2007 года. В 2009—2015 годах господин Овчинников возглавлял в службе управление промышленности и оборонного комплекса. Одним из его самых громких дел было расследование доказательств сговора между «Газпромом» и крупнейшим трубным трейдером СЕТП Аркадия и Бориса Ротенбергов, что, как заявлял чиновник ФАС, не позволяло трубникам участвовать в тендерах монополии, вынуждая работать через трейдера. В итоге, как утверждает господин Овчинников, «Газпром» прислушался к рекомендациям ФАС. После того как в конце 2014 года часть полномочий ликвидированной Федеральной службы по оборонному заказу перешла к ФАС (см. «Ъ» от 6 июня 2014 года), контроль за закупками сухопутных и морских вооружений и военной техники был поручен господину Овчинникову. К этому моменту он уже был лично знаком с вице-премьером по ОПК Дмитрием Рогозиным, утверждает собеседник «Ъ» в правительстве: они пересекались на совещаниях, по итогам которых чиновник Белого дома отмечал «пунктуальность и профессионализм» сотрудника ФАС.

После назначения Максима Овчинникова заместителем главы ведомства ФАС в 2015 году выявила порядка 100 нарушений условий контрактов по ГОЗ — как со стороны заказчиков, так и исполнителей.

В 2016 году ФАС совместно с Генпрокуратурой провела проверку реализации политики импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия. Обнаружилось, что российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его в ОПК в рамках ГОЗ как отечественное. В 2017 году ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств», которые обязаны их закупать. А с начала 2018 года ФАС зафиксировала восемь аналогичных нарушений в сфере ГОЗ, и господин Овчинников прогнозировал, что за год число «стандартных» дел о сговоре хозяйствующих субъектов на торгах может вырасти до 20 единиц.

В «Роскосмосе» Максим Овчинников сменит Татьяну Ельфимову, пришедшую в ноябре 2016 года в космическую отрасль при предыдущем главе госкорпорации Игоре Комарове (ныне полпред президента в Приволжском федеральном округе).

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