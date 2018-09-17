Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Анастасия Волочкова похвасталась танцевальным талантом дочки
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
Секс, булавки и шипыОткуда взялись панки
В Кремле рассказали об изъятии долларов у россиян
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
"Совсем без нижнего белья": Водонаева сводит с ума
Инсульт изменил актера Янина до неузнаваемости
«Уголовные выборы»: Зюганов обратился к Путину
Убит свидетель по делу о коррупции руководства СК
Популярную автоподставу засняли на видеорегистратор
Страховщикам грозит вал исков из-за ОСАГО
Где живут и отдыхают богатые русские и сколько это им стоит
Квартира в модных серо-бежевых тонах в Хамовниках
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
16:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах начинает перевозить пассажиров на севере Германии.

Наверх
Источник: AFP 2018

17 сентября поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint совершил первый регулярный рейс Куксхафен — Букстехуде.

Поезд Coradia iLint будет курсировать между четырьмя немецкими городами федеральной земли Нижняя Саксония — Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерфёрде и Букстехуде.

В воскресенье перед запуском Coradia iLint выполнил тестовый рейс в Бремерфёрде. За ходом первой поездки лично наблюдали министр экономики и транспорта Нижней Саксонии Бернд Альтхусман, а также глава компании Alstom Анри Пупар-Лафарг.

Источник: AFP 2018

Поезд был спроектирован и собран в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom. Coradia iLint может развивать скорость до 140 километров в час, а на одной заправке проехать до тысячи километров.

Новость
Норвежская революция: страна переходит на электрические самолеты

Считается, что транспорт на водородных топливных элементах наносит меньше вреда окружающей среде. Водородные топливные элементы могут производить электрическую энергию для электродвигателя на борту транспортного средства.

Вместе с тем, противники использования водорода как топлива указывают на то, что смесь водорода с воздухом взрывоопасна, а для сжижения водорода требуется большое количество энергии.

Поезда на водородных топливных элементах планируется использовать на довольно коротких неэлектрифицированных участках железных дорог.

У Alstom заключен контракт на поставку до конца 2021 года 14 поездов на водородных топливных элементах Coradia iLint для железных дорог Нижней Саксонии.

Власти Нижней Саксонии в будущем планируют полностью заменить дизельные региональные поезда водородными. По данным СМИ, на эти цели из земельного бюджета выделено более 81 млн евро. Alstom также планирует к 2021−22 годам запустить первые поезда на водородных топливных элементах в Британии.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Новая версия России: МН-17 над Донбассом сбили ракетой, принадлежавшей У...
Как в Приморье победил единоросс Тарасенко. В таблицах и графиках
Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Расстрелян свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
На дне озера в Турции нашли древнюю христианскую церковь
СМИ: Жерар Депардье намерен получить турецкое гражданство
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Малыши под водой. Фотограф делает удивительные детские снимки
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко, и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Виктор Ан перед отъездом решил сдать свою олимпийскую квартиру
Джейми Оливер обезвредил вора-домушника
Стоимость квадратного метра жилья рассчитают по-новому
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Дети
Мария Порошина беременна от известного женатого актера В СМИ появились подробности служебного романа артистки
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь