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17:14 (мск), источник: РИА Недвижимость

Жители Алтая меньше всех в России платят за услуги ЖКХ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Жители Республики Алтай и Дагестана меньше всех в России платят за услуги ЖКХ, самые большие расходы — на Камчатке и в ЯНАО, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

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Источник: РИА Недвижимость

В среднем по РФ в 2017 году расходы семьи на оплату услуг ЖКХ составили около четырех тысяч рублей в месяц.

По данным рейтинга, больше всех на услуги ЖКХ тратят жители Камчатки.

«Средняя семья здесь тратит на услуги ЖКХ более десяти тысяч рублей в месяц. Более семи тысяч рублей в месяц средняя семья расходует на ЖКУ в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Чукотском автономном округе и Ненецком автономном округе», — говорится в исследовании, которое по заказу РИА Новости выполнили эксперты агентства РИА Рейтинг.

Меньше всех на услуги ЖКХ тратят жители Республики Алтай, Дагестана, Хакасии и Тывы, где расходы средней семьи составляют менее 2,5 тысячи рублей в месяц.

«В целом же по РФ затраты средней семьи на ЖКУ в 2017 году составляли 4,2 тысячи рублей в месяц. По сравнению с 2016 годом данный показатель практически не изменился (+0,2%)», — свидетельствуют данные рейтинга.

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При этом доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах россиян в 2017 году была меньше всего у жителей Дагестана — здесь она составляет 5,6%. Также низкие значения в Севастополе, Ингушетии и Хакасии. В перечисленных субъектах РФ доля затрат средней семьи на услуги ЖКХ не превышает 7% совокупных потребительских расходов.

Наибольшая по данным рейтинга доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в основном в северных и дальневосточных регионах, среди которых лидируют ЯНАО и Магаданская область — здесь жители тратят за услуги ЖКХ более 15% совокупных потребительских расходов. Всего, по данным рейтинга, свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 37 субъектов РФ.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены влиянием различных факторов. Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе, природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей.

Помимо этого, считают исследователи, на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. В большинстве случаев влияние на те, или иные позиции регионов оказывают сразу несколько перечисленных факторов.

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При этом отмечается, что в целом по стране доля затрат населения на услуги ЖКХ в 2017 году по сравнению с 2016 годом незначительно снизилась (- 0,4 процентных пункта). Сокращение коснулось примерно половины регионов. Наиболее существенно (более чем на два процентных пункта) она снизилась в Московской, Тюменской и в Смоленской областях.

В 40 субъектах РФ доля расходов на ЖКУ в совокупных потребительских расходах увеличилась, однако темпы роста были невысокими и нигде не превысили 1,6 процентных пункта.

Самый существенный рост доли произошел в Чукотском автономном округе (+1,6 процентных пункта), в Ямало-Ненецком автономном округе (+1,6 процентных пункта) и в Республике Тыва (+1,5 процентных пункта). В двух регионах — в Алтайском крае и в Брянской области доля затрат на ЖКУ по сравнению с 2016 годом не изменилась, свидетельствую данные рейтинга.

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