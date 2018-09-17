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19:07 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: Сoca-Cola ведет переговоры о выпуске напитков на основе марихуаны

Речь идет о добавлении в газировку ингредиента, который не вызывает наркотического опьянения.

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Источник: AP 2018

ТАСС, 17 сентября. Корпорация Coca-Cola рассматривает возможность запуска в производство напитков на основе марихуаны и ведет переговоры с канадской компанией Aurora — производителем этого наркотика, легализованного в Канаде и в некоторых штатах США. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, Coca-Cola рассматривает планы сознания напитков с добавлением каннабидиола (КБД) — одного из веществ из группы каннабиноидов, содержащихся в конопле, из которой производят марихуану.

КБД не обладает психоактивным действием, не оказывает влияние на психику и не вызывает изменение сознания, в отличие от другого вещества, содержащегося в конопле, — тетрагидроканнабидиола, вызывающего наркотическое опьянение при употреблении марихуаны.
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«Мы внимательно следим за растущей [ролью] не имеющего психоактивного воздействия КБД в качестве ингредиента напитков для улучшения функционального самочувствия по всему миру, — цитирует Bloomberg слова официального представителя компании Coca-Cola Кента Ландерса. — Эта сфера переживает быстрые изменения. В настоящее время никаких решений не было принято».

Агентство отмечает, что компания ищет новые рынки на фоне общего сокращения потребления газированных напитков в мире. В конце августа Coca-Cola объявила о приобретении крупнейшей британской сети кофеен Costa Сoffee за $5,07 млрд. Игроки отрасли рассматривают возможность создания напитков на основе марихуаны, которая в последние годы была легализована во многих странах. В августе американская компания Constellation Brands, производитель мексиканского пива Corona и других алкогольных напитков, объявила о приобретении канадской компании-производителя марихуаны Canopy Growth за 13 млрд канадских долларов ($10 млрд США).

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