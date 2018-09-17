ЕЦБ представил новые банкноты достоинством €100 и €200 с улучшенной защитой

Источник: Reuters

«Наши банкноты евро являются символом Европы», — приводит его слова агентство DPA. Как отметил Мерш, несмотря на все технические средства, наличные остаются самым распространенным средством оплаты на пространстве еврозоны.

Купюры номиналом €5, €10, €20 и €50 нового поколения ранее уже бы запущены в оборот. С банкнотами достоинством €100 и €200 это произойдет с 28 мая следующего года. За это время банки, торговые точки должны подготовить персонал, автоматы и программное обеспечение к приему новых купюр. Например, в 2013 году были проблемы — многие автоматы в Европе не принимали новые €5. Как сообщил ЕЦБ, купюры номиналом €500 больше выпускаться не будут.