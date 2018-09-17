Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США столкнулись с более опасным врагом, чем Россия
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
Мария Порошина беременна от известного женатого актера
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Ольгу Бузову заподозрили в беременности
Анастасия Волочкова похвасталась танцевальным талантом дочки
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
На актера Леоново-Гладышева напали: Он впал в кому
Инсульт изменил красавца Янина до неузнаваемости
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
В массовом ДТП погиб певец Михаил Луконин
На продажу выставили навороченный «Хаммер» из «Ералаша»
«Лучший автомобиль года»: названы претенденты
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Как оформить дверной проем без двери (фото)
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
18:26 (мск), источник: ТАСС

ЕЦБ представил новые банкноты достоинством €100 и €200 с улучшенной защитой

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Европейский центробанк (ЕЦБ) представил в понедельник обновленные банкноты достоинством в €100 и €200 с улучшенной защитой от подделок. Презентация прошла во Франкфурте-на-Майне при участии члена правления ЕЦБ Ива Мерша.

Наверх
ЦБ: $ 68.1958   -0.09 € 79.3595   -0.59 ММВБ: $ 67.9900   -0.06 € 79.4500   +0.34
Источник: Reuters

«Наши банкноты евро являются символом Европы», — приводит его слова агентство DPA. Как отметил Мерш, несмотря на все технические средства, наличные остаются самым распространенным средством оплаты на пространстве еврозоны.

Новость
«Нам доллары не нужны»: Россия ищет альтернативы

Купюры номиналом €5, €10, €20 и €50 нового поколения ранее уже бы запущены в оборот. С банкнотами достоинством €100 и €200 это произойдет с 28 мая следующего года. За это время банки, торговые точки должны подготовить персонал, автоматы и программное обеспечение к приему новых купюр. Например, в 2013 году были проблемы — многие автоматы в Европе не принимали новые €5. Как сообщил ЕЦБ, купюры номиналом €500 больше выпускаться не будут.

Новые банкноты снабжены дополнительными защитными элементами, их будет значительно сложнее подделать. При разглядывании купюры на свету можно увидеть портрет героини древнегреческой мифологии Европы в виде водяного знака. Некоторые элементы, в частности цифры «100» и «200», меняют свой свет при рассмотрении под разными углами, и в них можно разглядеть знаки евро. Немного изменен и формат купюр. В то же время цвет в целом остался прежний — зеленоватый у банкноты номиналом €100 и желтовато-коричневый — у €200.

 Когда "русские не будут работать": почему США атаковали Сирию утром
Дед носил браунинг в кармане, чтобы застрелиться, если случится авария
Минобороны: сбившая МН17 ракета принадлежала Украине
Дамба химзавода в Крыму оказалась разрушена со стороны Украины
Расстрелян свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Серена Уильямс отказалась извиняться перед судьей
Петр Порошенко разорвал договор о дружбе с Россией
Как выглядит скальный храм Кайласанатха в Индии (фото)
Стюардессу уволили после предложения выйти замуж
Спорт
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно Что не так в «Спартаке» сейчас?
Hi-Tech
WhatsApp станет «черным» Он будет поддерживать OLED-экраны новых iPhone.
Авто
На продажу выставили «Хаммер», снимавшийся в «Ералаше» Нынешний владелец автомобиля уверяет, что созданный в единственном экземпляре внедорожник эксплуатируется крайне редко, и просит за авто почти 3 000 000 рублей
Кино
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс Актриса вернулась в костюм героини, которую играла в популярном советском фильме «Мэри Поппинс, до свидания»
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Дети
Мария Порошина беременна от известного женатого актера В СМИ появились подробности служебного романа артистки
Леди
Пять звездных жен, которым развод пошел только на пользу Наши героини смогли доказать свое право на счастье и стать сильнее.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь