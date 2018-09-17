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19:57 (мск), источник: Lenta.Ru

На дешевый бензин потратят миллиарды рублей

Выплаты нефтяникам за сдерживание цен на бензин могут увеличится на 230 миллиардов рублей и составят 630 миллиардов, передает ТАСС слова замминистра финансов России Ильи Трунин. Увеличение выплат возникнет за счет снижения оптовых цен, использующихся при расчетах демпфирующей надбавки (субсидии для нефтяных компаний).

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Источник: Reuters

Трунин оговорился, что окончательное решение пока не принято. Он обратил внимание, что субсидии, которые в этом случае получат нефтяники «ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта».

«С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС. Мы считаем, что любые механизмы возможны, мы готовы идти на изменение этих инструментов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, но нужен источник», — считает замминистра.

Ранее сообщалось о решении правительства изменить расчет демпфирующей надбавки, которую используют как инструмент для сглаживания колебания цен на топливо на внутрироссийском рынке. Расходы на нее было решено поделить поровну между государством и нефтяниками.

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