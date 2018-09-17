На дешевый бензин потратят миллиарды рублей

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Трунин оговорился, что окончательное решение пока не принято. Он обратил внимание, что субсидии, которые в этом случае получат нефтяники «ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта».

«С нашей точки зрения, это было бы очень странно — вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС. Мы считаем, что любые механизмы возможны, мы готовы идти на изменение этих инструментов, которые предусмотрены Налоговым кодексом, но нужен источник», — считает замминистра.