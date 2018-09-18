На развитие несырьевого экспорта выделят 1 трлн рублей

Источник: РИА "Новости"

Проект программы состоит из пяти разделов, касающихся поддержки экспорта промышленных товаров, продукции агрокомплекса, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер развития международной кооперации и экспорта.

Данная программа подразумевает упрощение визового режима с целевыми странами на паритетной основе — иностранцы смогут приезжать в Россию в туристских, медицинских, образовательных, деловых, культурных и спортивных целях.

Также планируется наделить Правкомиссию по импортозамещению новыми полномочиями до конца года и разработать Стратегию развития экспорта услуг сроком на шесть лет.