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01:30 (мск), источник: Известия

На развитие несырьевого экспорта выделят 1 трлн рублей

На развитие несырьевого экспорта планируется выделить почти 1 трлн рублей до конца 2024 года — такая сумма предусмотрена проектом нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт», документ есть в распоряжении «Известий».

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Источник: РИА "Новости"

Проект программы состоит из пяти разделов, касающихся поддержки экспорта промышленных товаров, продукции агрокомплекса, логистики международной торговли, экспорта услуг и системных мер развития международной кооперации и экспорта.

Данная программа подразумевает упрощение визового режима с целевыми странами на паритетной основе — иностранцы смогут приезжать в Россию в туристских, медицинских, образовательных, деловых, культурных и спортивных целях.

Также планируется наделить Правкомиссию по импортозамещению новыми полномочиями до конца года и разработать Стратегию развития экспорта услуг сроком на шесть лет.

Документ разработан в целях выполнения нового майского указа президента РФ — Владимир Путин поручил увеличить объем несырьевого экспорта до $250 млрд к концу 2024 года. По итогам 2017 года этот показатель составил $134,3 млрд. Объем проекта нацпрограммы — 998 млрд рублей.

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