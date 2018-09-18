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07:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Сетевой резерв нашел своего премьера

Дмитрий Медведев поддержал позицию Минэнерго и «Россетей».

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Реформа электросетевых тарифов, приостановившаяся в последние несколько лет, получила неожиданное развитие при новом правительстве. Дмитрий Медведев в целом поддержал курс нового профильного вице-премьера Дмитрия Козака и одобрил пересмотр убыточного для сетей льготного техприсоединения и переход на оплату неиспользуемого резерва мощности. Наиболее проблемный вопрос — дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) — пока не был рассмотрен. Но дискуссия вокруг сетевых тарифов уже ознаменовалась столкновением позиций крупной промышленности и профильных министерств.

Премьер Дмитрий Медведев придал ускорение реформе электросетевых тарифов, поддержав большинство предложений Минэнерго, следует из протокола совещания у премьера 4 сентября (есть у «Ъ»). В целом протокол дублирует предварительные решения в части электросетей, принятые на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Козака (см. «Ъ» от 6 сентября).

Главной темой совещания у Дмитрия Медведева стала оплата сетевого резерва — закрепленных за потребителями, но мало используемых ими трансформаторных мощностей. На электросетях лежит обязанность их поддерживать в рабочем состоянии, но из-за отсутствия собственно передачи электроэнергии доходов они не получают. Потребители же считают, что не должны платить за неиспользуемые мощности.

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Судя по протоколу, премьер в итоге поддержал позицию Минэнерго и «Россетей» по введению платы за резерв, хотя и несколько смягчил формулировки: в протоколе Дмитрия Козака отражено, что потребители начнут платить за резервируемую мощность уже в 2020 году, начав с 10% и постепенно перейдя к полной оплате в 2024 году. В протоколе премьера говорится лишь о переходе на оплату «с учетом максимальной присоединенной мощности». Но Дмитрий Медведев также поддержал введение полного резерва сетевой мощности для новых потребителей (по сути, перевод их на абонентскую плату). Итоговую конфигурацию ведомства должны представить до 31 октября.

Также премьер в целом поддержал предложение Минэнерго по корректировке механизма льготного техприсоединения (ТП) к сетям мелких промпотребителей (до 150 кВт). Этот вид ТП также приносит убытки сетям, а расходы погашаются из инвестпрограмм МРСК. Минэнерго и «Россети» предложили ввести плату для льготного ТП до 150 кВт пропорционально мощности (около 5 тыс. руб. за 1 кВт), зафиксировав ее на уровне 50% от экономически обоснованной. Но премьер поручил проработать вариант, при котором субъекты РФ получат право субсидировать льготное ТП из региональных бюджетов.

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Предложения должны внести до 31 октября. Наталья Порохова из АКРА считает, что в идее оплачивать льготное ТП за счет бюджетов есть смысл, поскольку это будет стимулировать регионы в борьбе за инвесторов. При этом Минвостокразвития, «РусГидро» и регуляторы в те же сроки должны дать предложения по компенсации затрат за ТП для потребителей, получивших земельные участки по программе «Дальневосточный гектар». В Минвостокразвития на запрос «Ъ» не ответили, в «РусГидро» от комментариев отказались.

Наиболее спорный вопрос сетевой повестки — дифференциация тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, к которым подключена крупная промышленность, — пока будет обсуждаться на уровне Дмитрия Козака, вопрос надо проработать до 1 октября. По сути, эта идея возвращает «последнюю милю» — механизм субсидирования мелких потребителей крупными.

Но потребители отчаянно критикуют эти инициативы. Так, глава РСПП Александр Шохин 4 сентября направил Дмитрию Медведеву письмо с просьбой «прекратить разработку решений, предусматривающих рост тарифов для потребителей, возврат ранее отмененных и введение новых платежей». В письме речь идет о возврате к «последней миле» и введению платы за резерв, которые, по оценке РСПП, приведут к росту платежей на 140 млрд руб. в год.

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Глава «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что «размазывать» перекрестку по потребителям неправильно. «Необходимо снижать нагрузку на бизнес, стимулировать регионы использовать тарифные возможности и ресурсы повышения эффективности местных энергокомпаний для скорейшего прекращения ценовой дискриминации промпотребителей», — считает он.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что одобренный пакет документов, с одной стороны, поддерживает возможности электросетей по продолжению обширных инвестиций, при этом минимизируя убытки от «социальной» нагрузки таких инвестиций. Но также он увеличивает платеж потребителей за счет «цементирования» перекрестного субсидирования и отказа от экономически необоснованной платы за ТП.

Татьяна Дятел

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