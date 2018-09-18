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03:00 (мск), источник: Коммерсантъ

«Турецкий поток» не сможет поставлять российский газ в Европу до 2022 года

Подключение Болгарии в газопроводу «Турецкий поток» и последующий транзит российского газа по этой трубе в центральную Европу не будут осуществлены ранее 2022 года, заявил в интервью «Ъ» выразил глава МИДа Венгрии Петер Сийярто.

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«Насколько я понимаю, в Болгарии необходимая инфраструктура не будет готова раньше 2022 года, Сербии также нужно вложить значительные средства, прежде чем она сможет получать газ из второй ветки ''Турецкого потока''», — сказал он.

Он отметил, что сейчас Венгрия готовится осуществить национальную программу развития газотранспортной системы, которая вкупе с аналогичными программами в Болгарии и Сербии позволит поставлять газ «Турецкого потока» в «Венгрию и далее». Он пояснил, что «только из Сербии при минимальных инвестициях в нашу инфраструктуру мы смогли бы физически получать до 6 млрд кубометров газа в год».

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Петер Сийярто сообщил, что в дальнейшем предполагается поставка газа из Венгрии в Австрию, «но через Словакию, и мы уже обсуждали такую перспективу с болгарами и сербами. У нас уже есть физическая инфраструктура до границы со Словакией, которая подсоединяется на их территории к основному газопроводу, по которому газ поставляется в Европу (центральный коридор.— “Ъ”)».

По плану «Газпрома», обе нитки «Турецкого потока», в том числе вторая нитка, предназначенная для поставок газа в центральную Европу, должны быть готовы к введению в эксплуатацию в конце 2019 года.

Галина Дудина, Юрий Барсуков

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