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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Кредитным картам добавляют привлекательности

Почему растет спрос на них.

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Источник: AP 2018

Россияне берут кредитки, чтобы дожить до зарплаты. Ранее стало известно, что количество новых карт в августе достигло рекорда — 1 млн. И, по мнению некоторых экономистов, причина в том, что с их помощью граждане пытаются сводить концы с концами. Но единственное ли это объяснение? Об этом — Александр Рассохин.

Кредит наличными в 2018 году либо очень маленький и взят в микрофинансовой организации, либо очень большой, например, на покупку квартиры или машины. Для всего остального есть кредитные карты. В последние годы их количество ежемесячно растет на 10−15%. И вот, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в августе установлен рекорд — 1 млн карт за месяц.

Кажется, россияне наконец-то распробовали «пластик», говорит Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй: «Кредитные карты — удобный продукт как для потребителей, так и удобный прогнозируемый продукт для самих банков. Управлять кредитным риском с помощью лимитов по картам удобнее и безопаснее».

Карты становятся понятнее в текущих расходах граждан, и те деньги, которые раньше занимались за счет потребительских займов, сейчас переходят в сферу именно кредитных карт. Карты намного выгоднее с учетом кэшбэка и все увеличивающихся льготных периодов.
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Что же изменилось? В первую очередь упали ставки: на 24−27% в Сбербанке, 18% — в ВТБ, и даже 15% в Тинькофф-банке — это не 7% инфляции и не 11%, под которые можно взять потребительский кредит.

Однако, как говорит гендиректор финансово-консалтинговой компании «Эмкварта» Наталья Смирнова, в прошлом году банки начали агрессивный маркетинг с новым предложением — картами рассрочки: «Началось это с “Совести”, потом пошла “Халва” Совкомбанка. После этого многие банки, например, Home Credit или Тинькофф начали присматриваться к картам, которые являются кредитными, но параллельно еще и предоставляют рассрочку. К тому же, у “Совести”, и особенно у “Халвы”, была очень агрессивная реклама, причем не только в интернете, но еще и на ТВ».

Эти карты — история выигрышная для всех: клиент получает беспроцентную рассрочку, порой на год, ритейлер наращивает объемы, а банк получает комиссию от продавца. Неудивительно, что такой «пластик» бьет по кредитам, которые можно взять в магазине. И скорее всего именно за счет популярности рассрочек август стал рекордным.
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Как рассказал Ростислав Яныкин, исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка «Русский стандарт», с весны, когда они ввели такие карты, сумма оформленных рассрочек удваивается каждый месяц: «Например, если сравнить клиента, который пользуется обычной кредитной картой, и клиента, который пользуется кредитной картой с рассрочкой, частота использования последней в повседневной жизни в полтора-два раза выше. То есть такая карта становится точно первой в кошельке среди прочих равных, клиент ее вытаскивает намного чаще, что, в принципе, банку и нужно — ведь человек сильнее утилизирует лимит по кредитной карте и приносит доход».

Однако карты рассрочки, по сути, кредитные, и долги по ним надо возвращать. Экономисты опасаются: а смогут ли россияне расплатиться? И не значит ли это, что граждане просто пытаются погасить долги или дотянуть до зарплаты? С такими доводами согласен директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов: «Эти данные подтверждаются, и количество россиян, которые нуждаются в этих “экстренных” деньгах, растет, так как люди просто не протягивают от зарплаты до зарплаты».

Впрочем, израсходовать слишком много средств россиянам помешает кредитный лимит. На большинстве российских карт он не так велик, в отличие от Запада, где зачастую потребители ограничены лишь фантазией.

Высокой закредитованностью россиян обеспокоились в Центробанке. С начала года общий объем задолженности физлиц вырос практически на 9% и составил более 13 трлн руб. Регулятор заявил, что готов даже ужесточить правила выдачи кредитов.

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