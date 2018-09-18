Кредитным картам добавляют привлекательности
Почему растет спрос на них.
Почему растет спрос на них.
Россияне берут кредитки, чтобы дожить до зарплаты. Ранее стало известно, что количество новых карт в августе достигло рекорда — 1 млн. И, по мнению некоторых экономистов, причина в том, что с их помощью граждане пытаются сводить концы с концами. Но единственное ли это объяснение? Об этом — Александр Рассохин.
Кредит наличными в 2018 году либо очень маленький и взят в микрофинансовой организации, либо очень большой, например, на покупку квартиры или машины. Для всего остального есть кредитные карты. В последние годы их количество ежемесячно растет на 10−15%. И вот, как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в августе установлен рекорд — 1 млн карт за месяц.
Кажется, россияне
Карты становятся понятнее в текущих расходах граждан, и те деньги, которые раньше занимались за счет потребительских займов, сейчас переходят в сферу именно кредитных карт. Карты намного выгоднее с учетом кэшбэка и все увеличивающихся льготных периодов.
Что же изменилось? В первую очередь упали ставки: на 24−27% в Сбербанке, 18% — в ВТБ, и даже 15% в
Однако, как говорит гендиректор
Как рассказал Ростислав Яныкин, исполнительный директор
Однако карты рассрочки, по сути, кредитные, и долги по ним надо возвращать. Экономисты опасаются: а смогут ли россияне расплатиться? И не значит ли это, что граждане просто пытаются погасить долги или дотянуть до зарплаты? С такими доводами согласен директор компании «Юридические и финансовые креативные решения» Юрий Брисов: «Эти данные подтверждаются, и количество россиян, которые нуждаются в этих “экстренных” деньгах, растет, так как люди просто не протягивают от зарплаты до зарплаты».
Высокой закредитованностью россиян обеспокоились в Центробанке. С начала года общий объем задолженности физлиц вырос практически на 9% и составил более 13 трлн руб. Регулятор заявил, что готов даже ужесточить правила выдачи кредитов.
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