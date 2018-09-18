Обвал рубля помог России
Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) пришли к выводу, что основное влияние на оживление российской экономики оказывает падение курса рубля, передает РБК.
Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) пришли к выводу, что основное влияние на оживление российской экономики оказывает падение курса рубля, передает РБК.
В частности, указывается, что снижение курса национальной валюты и связанная с этим «девальвационная фора», а также возможность снижать удельные трудовые издержки, выраженные в валюте, являются фактически главными источниками роста экспансии российских компаний на отдельных внешних рынках.
Отмечается, что промышленность выросла на 3,1 процента всего за первые семь месяцев 2018 года. Правда, в августе, когда рубль пережил резкое падение, рост по сравнению с июлем существенно замедлился. По словам экспертов, августовская девальвация просто пока не успела сказаться на промышленном росте.
10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.
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