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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Обвал рубля помог России

Эксперты Центра развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) пришли к выводу, что основное влияние на оживление российской экономики оказывает падение курса рубля, передает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

В частности, указывается, что снижение курса национальной валюты и связанная с этим «девальвационная фора», а также возможность снижать удельные трудовые издержки, выраженные в валюте, являются фактически главными источниками роста экспансии российских компаний на отдельных внешних рынках.

«Ослабление рубля позволяет экспорту расти темпами прироста, кратно превышающими прирост внутреннего спроса», — подчеркивают эксперты.

Отмечается, что промышленность выросла на 3,1 процента всего за первые семь месяцев 2018 года. Правда, в августе, когда рубль пережил резкое падение, рост по сравнению с июлем существенно замедлился. По словам экспертов, августовская девальвация просто пока не успела сказаться на промышленном росте.

10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.

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