Обвал рубля помог России

В частности, указывается, что снижение курса национальной валюты и связанная с этим «девальвационная фора», а также возможность снижать удельные трудовые издержки, выраженные в валюте, являются фактически главными источниками роста экспансии российских компаний на отдельных внешних рынках.

Отмечается, что промышленность выросла на 3,1 процента всего за первые семь месяцев 2018 года. Правда, в августе, когда рубль пережил резкое падение, рост по сравнению с июлем существенно замедлился. По словам экспертов, августовская девальвация просто пока не успела сказаться на промышленном росте.