Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На CNN обрушились с критикой за «сбитый» российский Ил-20 в Сирии
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Пугачева подарила очень странные подарки детям на 5-летие (фото)
Путин сделал заявление о крушении Ил-20 в Сирии
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Порошенко "сглупил" после публикации Миноброны по MH17 - эксперт
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Бывший тренер сборной РФ подал в суд на экс-президента Албании
Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные
Возбуждено дело о похищении певца Авраама Руссо
США: самолет российской армии был случайно сбит
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
14:14 (мск), источник: Ведомости

Кудрин не исключил рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин предупредил о возможной рецессии в российской экономике при серьезном ужесточении санкций. Об этом он написал в колонке для РБК, посвященной десятилетию мирового финансового кризиса 2008 г.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Центробанк в свежем докладе о денежно-кредитной политике описал рисковый сценарий развития российской экономики. По мнению регулятора, при расширении санкций и ухудшении внешней ситуации Россия может столкнуться с рецессией. Предпосылками для значительного ухудшения внешних условий ЦБ считает замедление роста мировой экономики и объемов международной торговли.

Новость
На грани кризиса: Bank of America предупредил о повторении 1998 года

«Соглашусь с ЦБ в том, что наращивание санкций может стать даже причиной новой рецессии в России. Поэтому урегулирование политических рисков становится на время главным приоритетом в предотвращении кризиса экономики страны», — пишет глава Счетной палаты. По мнению Кудрина, Россия лучше готова к новым мировым финансовым кризисам, чем десять лет назад. Однако в случае внешних шоков темпы экономического роста в России вряд ли будут выше общемировых.

Последний раз рецессия в российской экономике наблюдалась в 2014—2016 гг. Тогда экономика сокращалась семь кварталов подряд. В январе — июле 2018 г. ВВП России вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в американские выборы. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, а также ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступил в силу 27 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
 Минобороны возложило ответственность на Израиль за сбитый Ил-20
Губернатор дальнего плавания. Где Тарасенко получил аномально высокий результат
Минобороны РФ объяснило причины гибели самолета с 15 военными
Депутаты Госдумы уменьшили себе штрафы за прогулы заседаний
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Австралийка раскрыла эффективный способ хранения продуктов
Тельмана Исмаилова заподозрили в заказе похищения Авраама Руссо
Житель Польши очнулся в морге и отправился на вечеринку
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Спорт
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов Московский "Локомотив" возвращается в турнир после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к "Галатасараю"
Hi-Tech
Обнаружено вещество с уникальными свойствами Его назвали «нейтронной лазаньей».
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки» Студия Yellow, Black and White запустила в производство многосерийный триллер о гламурной жизни
Недвижимость
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Горячую воду в России будут отключать на три дня
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
Дети
Пугачева подарила очень странные подарки детям на 5-летие (фото) Максим и Алла Борисовна приготовили для наследников необычный сюрприз.
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь