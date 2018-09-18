Медведев призвал жестко контролировать цены на бензин

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С начала года самая распространенная в России марка бензина АИ92 подорожала в среднем на 8% до 41,66 руб. за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс. АИ95 — на 7% до 44,46 руб., а сильнее всего выросли цены на дизельное топливо — на 14% до 44,39 руб.

Основной рост цен на топливо произошел в апреле — мае. Это вызвало волну недовольства населения, было организовано несколько протестных акций. О росте цен на бензин и дизель во время прямой линии президента Владимира Путина спросил дальнобойщик из Санкт-Петербурга.

После этого прошло несколько оперативных совещаний нефтяников с правительством, в итоге компании и государство договорились сдержать рост цен на бензин.

Взамен правительство снизило акцизы на бензины и дизельное топливо — на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно.

С начала июня вертикально-интегрированные компании и независимые АЗС не повышали цены на топливо. В июне цены на бензин Аи-95, Аи-92 и дизельное топливо начали даже снижаться. Сначала на заправках Москвы, а затем и в целом по России, следует из данных Московской топливной ассоциации и Росстата.

Лишь в начале сентября цены на независимых АЗС начали расти, говорится в данных Московской топливной ассоциации.

Замораживание цен на топливо стимулировало правительство ускорить проведение налогового маневра в нефтяной отрасли.

«Очевидно, что вопросы стимулирования отрасли невозможно рассматривать в отрыве от сложившегося налогового режима», — заявил Медведев. «В связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. У Дмитрия Николаевича (курирующий ТЭК вице-премьер, Козак) было совещание, обсуждалась необходимость определенной корректировки отдельных параметров налогового маневра. Общая позиция заключается в том, что изменение налогообложения отрасли не должно идти в ущерб ни нефтяным компаниям, ни российским потребителям нефтепродуктов. Весной этого года у нас уже складывалась непростая ситуация с ценами на топливо», — отметил Медведев.

Надеюсь, главы нефтяных компаний услышали правительство по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, и применять заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты не придется. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ