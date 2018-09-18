Медведев призвал жестко контролировать цены на бензин
«Лимит повышения цен на топливо в этом году уже выбран», — заявил
«Лимит повышения цен на топливо в этом году уже выбран», — заявил
С начала года самая распространенная в России марка бензина АИ92 подорожала в среднем на 8% до 41,66 руб. за литр, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК, которые приводит «Интерфакс. АИ95 — на 7% до 44,46 руб., а сильнее всего выросли цены на дизельное топливо — на 14% до 44,39 руб.
Основной рост цен на топливо произошел в апреле — мае. Это вызвало волну недовольства населения, было организовано несколько протестных акций. О росте цен на бензин и дизель во время прямой линии президента Владимира Путина спросил дальнобойщик из
Взамен правительство снизило акцизы на бензины и дизельное топливо — на 3000 и 2000 руб. за тонну соответственно.
С начала июня
Лишь в начале сентября цены на независимых АЗС начали расти, говорится в данных Московской топливной ассоциации.
«Очевидно, что вопросы стимулирования отрасли невозможно рассматривать в отрыве от сложившегося налогового режима», — заявил Медведев. «В связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли. У Дмитрия Николаевича (курирующий ТЭК
Надеюсь, главы нефтяных компаний услышали правительство по стабилизации ситуации на внутреннем рынке, и применять заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты не придется.
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