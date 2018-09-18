США взяли долю с мировой торговли
Эскалация торговой войны с Китаем затронет почти 5% мирового товарооборота.
Эскалация торговой войны с Китаем затронет почти 5% мирового товарооборота.
Торговая война США и КНР не остановилась на введении взаимных пошлин: Дональд Трамп подписал новое повышение импортных тарифов на поставки из Китая. Оно заработает с 24 сентября и коснется товаров на $200 млрд — теперь объем тарифного противостояния затрагивает 2,5% мировой торговли. При этом перспективы переговоров двух стран о снижении эскалации находятся под угрозой: власти США грозят расширить тарифные меры еще на $267 млрд, что лишит Китай возможности отвечать и увеличит нагрузку на 4,5% международных сделок. На этом фоне доллар снижается к основным валютам, как и нефть: аналитики ждут снижения спроса на сырье в условиях экономической нестабильности.
В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью около $200 млрд, также предупредив, что, если Китай примет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности, «мы незамедлительно перейдем к третьему этапу — тарифам на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». Первый, уже подписанный господином Трампом документ о повышении пошлин, вступит в силу 24 сентября, однако к концу 2018 года их размер повысится в два с половиной раза — до 25%. Такой лаг вводится для того, чтобы дать компаниям США время на корректировку логистических цепочек и переориентацию на поставки из других стран. Глава Минторга США Уилбур Росс заявил, что список формировался с тем, чтобы повышение тарифов оказало «минимальное воздействие на уровень инфляции в США».
Пекин, в свою очередь, пока обещает ответить на новые американские пошлины, китайские государственные СМИ призывают к агрессивной «контратаке». Однако, как уже сообщал «Ъ», возможности симметричной реакции КНР на торговые ограничения со стороны США ограничены дисбалансом во взаимной торговле: поставки из КНР в США значительно превышают товарные потоки в обратном направлении, и последние уже
Китай рассматривает возможность отправки делегации в Вашингтон для новых переговоров в свете решения США, сообщила сегодня газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пекине, указав на риск продолжительного торгового конфликта двух крупнейших экономик мира, который может ударить по глобальному росту. Фан Синхай,
Напомним, конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира начался 15 июня, когда Дональд Трамп объявил, что в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» КНР США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.
Аналитики говорят, что введение очередных пошлин США в отношении товаров из Китая несет глобальные экономические риски, поскольку они затронут уже 2,5% общемирового объема торговли. При продолжении эскалации эта доля еще вырастет вплоть до 4%, говорится в обзоре голландского банка ING. Там также отмечают, что поскольку власти Китая намерены принять ответные меры в отношении США, стороны вряд ли достигнут соглашения в ближайшее время, а противоречия между двумя странами могут еще усилиться в 2019 году. «Мы ожидаем, что США введут дополнительные пошлины на оставшуюся долю импорта из Китая ($267 млрд), а Китай будет вводить ответные меры», — указали эксперты банка.
От дальнейшего снижения нефтяные котировки удерживают ожидания выпадения с рынка иранских баррелей в связи с санкциями США против Тегерана, считают аналитики. Цены на нефть снижаются сегодня утром
Тем временем доллар снизился до минимума почти двух месяцев на фоне. Евро прибавил 0,3%, до $1,1716, после подъема на 0,5% накануне. Фунт стерлингов вырос на 0,05%, до $1,3167, также после предыдущего роста в понедельник на 0,7% (до $1,3165) на фоне сообщений о прогрессе в разрешении вопроса с границей между Ирландией и Северной Ирландией после «Брексита». Курс рубля сегодня днем уверенно растет против доллара и евро, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем. Игнорирование рублем эскалации торгового конфликта США и Китая идет ввиду того, что вся угроза от торгового противостояния уже практически полностью заложена в рынок и отыграна, считает заместитель председателя правления
Олег Сапожков