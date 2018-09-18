США взяли долю с мировой торговли

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Торговая война США и КНР не остановилась на введении взаимных пошлин: Дональд Трамп подписал новое повышение импортных тарифов на поставки из Китая. Оно заработает с 24 сентября и коснется товаров на $200 млрд — теперь объем тарифного противостояния затрагивает 2,5% мировой торговли. При этом перспективы переговоров двух стран о снижении эскалации находятся под угрозой: власти США грозят расширить тарифные меры еще на $267 млрд, что лишит Китай возможности отвечать и увеличит нагрузку на 4,5% международных сделок. На этом фоне доллар снижается к основным валютам, как и нефть: аналитики ждут снижения спроса на сырье в условиях экономической нестабильности.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении десятипроцентных пошлин на импорт китайских товаров стоимостью около $200 млрд, также предупредив, что, если Китай примет ответные меры против американских фермеров или отраслей промышленности, «мы незамедлительно перейдем к третьему этапу — тарифам на дополнительный импорт стоимостью около $267 млрд». Первый, уже подписанный господином Трампом документ о повышении пошлин, вступит в силу 24 сентября, однако к концу 2018 года их размер повысится в два с половиной раза — до 25%. Такой лаг вводится для того, чтобы дать компаниям США время на корректировку логистических цепочек и переориентацию на поставки из других стран. Глава Минторга США Уилбур Росс заявил, что список формировался с тем, чтобы повышение тарифов оказало «минимальное воздействие на уровень инфляции в США».

Пекин, в свою очередь, пока обещает ответить на новые американские пошлины, китайские государственные СМИ призывают к агрессивной «контратаке». Однако, как уже сообщал «Ъ», возможности симметричной реакции КНР на торговые ограничения со стороны США ограничены дисбалансом во взаимной торговле: поставки из КНР в США значительно превышают товарные потоки в обратном направлении, и последние уже де-факто полностью подпадают под ужесточение торговой политики КНР. Так, в августе Пекин смог найти в качестве цели для новых ограничений только $60 млрд импорта из США, реагируя на угрозу введения Вашингтоном повышенных тарифов на продукцию стоимостью $200 млрд. Впрочем, на уточнение возможной реакции у Пекина еще есть неделя — до фактического введения американских торговых ограничений.

Китай рассматривает возможность отправки делегации в Вашингтон для новых переговоров в свете решения США, сообщила сегодня газета The South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пекине, указав на риск продолжительного торгового конфликта двух крупнейших экономик мира, который может ударить по глобальному росту. Фан Синхай, вице-председатель китайского регулятора рынка ценных бумаг, сказал, что надеется, что стороны смогут сесть и поговорить, однако новые меры США «отравили» атмосферу. В свою очередь, американские власти торговые позиции смягчать не намерены. «Мы очень четко заявили о тех изменениях, которые должны быть внесены, и мы дали Китаю все возможности, чтобы обращаться с нами справедливо, но пока что Китай не желает менять свой подход», — заявил Дональд Трамп.

Дополнительные же пошлины на товары стоимостью $267 млрд, о которых в понедельник говорил президент США, затронут уже весь китайский импорт в эту страну.

Напомним, конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира начался 15 июня, когда Дональд Трамп объявил, что в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» КНР США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом $16 млрд, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры.

Аналитики говорят, что введение очередных пошлин США в отношении товаров из Китая несет глобальные экономические риски, поскольку они затронут уже 2,5% общемирового объема торговли. При продолжении эскалации эта доля еще вырастет вплоть до 4%, говорится в обзоре голландского банка ING. Там также отмечают, что поскольку власти Китая намерены принять ответные меры в отношении США, стороны вряд ли достигнут соглашения в ближайшее время, а противоречия между двумя странами могут еще усилиться в 2019 году. «Мы ожидаем, что США введут дополнительные пошлины на оставшуюся долю импорта из Китая ($267 млрд), а Китай будет вводить ответные меры», — указали эксперты банка.

США и Китай — две крупнейшие экономики мира, а также крупнейшие потребители нефти, и эксперты в отрасли опасаются, что неутихающие противоречия обеих стран могут ударить по спросу на сырье в них.

От дальнейшего снижения нефтяные котировки удерживают ожидания выпадения с рынка иранских баррелей в связи с санкциями США против Тегерана, считают аналитики. Цены на нефть снижаются сегодня утром из-за обострения торгового конфликта США и Китая, грозящего ударить по спросу на сырье.

Тем временем доллар снизился до минимума почти двух месяцев на фоне. Евро прибавил 0,3%, до $1,1716, после подъема на 0,5% накануне. Фунт стерлингов вырос на 0,05%, до $1,3167, также после предыдущего роста в понедельник на 0,7% (до $1,3165) на фоне сообщений о прогрессе в разрешении вопроса с границей между Ирландией и Северной Ирландией после «Брексита». Курс рубля сегодня днем уверенно растет против доллара и евро, игнорируя риски торговых войн между США и Китаем. Игнорирование рублем эскалации торгового конфликта США и Китая идет ввиду того, что вся угроза от торгового противостояния уже практически полностью заложена в рынок и отыграна, считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. На стороне рубля выступают относительно стабильная нефть и налоговый период в РФ: до конца месяца крупные экспортеры будут конвертировать валютную выручку для уплаты обязательных платежей. Приостановка покупок валюты Банком России до конца текущего года также формирует более спокойные условия для торгов.