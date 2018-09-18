Путин передал «Чеченнефтехимпром» Чечне

В декабре 2015 года глава Чечни Рамзан Кадыров просил передать республике один из двух ее крупнейших нефтедобывающих активов — «Чеченнефтехимпром», которому подконтрольны два устаревших НПЗ с инфраструктурой. Предприятие полностью принадлежит Росимуществу, но часть «Чеченнефтехимпрома» арендует подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». Кадыров заявил, что власти Чечни намерены в случае передачи республике «Чеченнефтехимпрома» построить на территории НПЗ промышленные предприятия, в том числе завод по производству литий-ионных аккумуляторов и новый крупный НПЗ.