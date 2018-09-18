Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После гибели Ил-20 для ВВС Израиля могут настать тяжелые времена
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Женщина подарила новорожденную дочь учительнице
История россиянки о жизни в Германии
Опубликованное актером Назаровым видео вызвало резонанс
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Порошенко "сглупил" после публикации Миноброны по MH17 - эксперт
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Полина Максимова рассказала, как похудела на 12 кг ради роли
62-летняя Наталья Андрейченко вернулась к образу Мэри Поппинс
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов
Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном
«Заметят все»: Путин сделал заявление после гибели Ил-20
Путин выполнил просьбу Кадырова
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Фоторепортажи
11Британия назвала имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
12Торжества в честь 70-летия КНДР
18:35 (мск), источник: Forbes

Марсианский обман. Как SpaceX заработает на новой «холодной войне»

Президент и главный операционный директор компании SpaceX Гвен Шотвелл заявила, что компания, основанная Илоном Маском, приступит к размещению американского оружия в космосе, если это потребуется для защиты США. Выиграет ли Илон Маск от участия в новой «холодной войне» и что будет с научными проектами компании?

Наверх
Источник: SpaceX

С самого начала Илон Маск утверждал, что главная цель SpaceX — исключительно коммерческие и научные проекты, которые так или иначе связаны с освоением околоземного пространства и изучением дальних миров. Свой публичный отказ от выполнения государственных военных контрактов американский миллиардер охотно и не один десяток раз объяснял всем желающим. Главными целями компании были объявлены полеты к МКС, Луне и ближайшим планетам Солнечной системы, таким, как Марс. Первые две задачи вполне укладывались в концепцию развития частной космической компании, главная цель которой состоит только в развитии науки и космических программ, но и в зарабатывании денег.

Первый космический турист и клиент SpaceX уже известен — им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Сложно сказать, в какую сумму обойдется поездка до Луны и обратно, но речь вполне может идти о крайне дорогостоящем путешествии, стоимостью в $100 млн и более, учитывая, что первый и (пока еще) самый известный космический турист Дэннис Тито заплатил за полет в космос $20 млн.

Источник: AP 2018

На полетах к МКС специалисты из SpaceX зарабатывают уже давно — космический грузовик Dragon стали все чаще использовать вместо российских кораблей аналогичного класса, да и следующий амбициозный проект по созданию орбитальной лунной станции Deep Space Gateway или Lunar Orbital Platform будут строить, опираясь на главные технологические решения компании Spacex — ракет Falcon Heavy и BFR. Помимо сугубо идеологического компонента, включающего в себя мировую демонстрацию технологического превосходства, у новой лунной программы есть и коммерческая составляющая.

На протяжении последних нескольких лет ряд компаний отметились заявлениями, что добыча полезных ископаемых, в том числе редкого изотопа гелий-3 из лунного грунта, может превратиться в «космическую лихорадку», и тот, кто первым доберется до Луны, соберет грунт, переработает его и доставит обратно на Землю, победит и превратится в энергетического монополиста планетарного масштаба.
Новость
Руки прочь от Марса: почему не стоит колонизировать Красную планету

Единственным проектом, окупаемость которого с самого начала были под большим вопросом, стал пилотируемый полет на Марс. Заработать на отправке группы людей в один конец смогут лишь медийные гиганты, освещающие подготовку экипажа, строительство корабля, пуск и путешествие до Красной планеты. Других бенефициаров у марсианской миссии нет, и вероятнее всего, не будет — на поверхности планеты, лететь до которой нужно чуть меньше года, нет большого количества редкоземельных металлов и других критических важных для жителей Земли элементов. Попытка выжить на враждебной во всех отношениях планете носит сугубо научный характер, и скорее всего, за проект подобного масштаба возьмутся только тогда, когда будет и желание, и несколько десятков «лишних» миллиардов долларов.

Главный военный заказ

Выполнение оборонных заказов Минобороны США позволило заработать большие и сравнительно честные деньги сотням американских компаний. Однако больше всего в вопросе укрепления национальной безопасности на суше, в воздухе, в море и в космосе преуспели всего две компании — Lockheed Martin и Boeing, на долю которых приходятся десятки миллиардов долларов, выделенных Пентагоном для создания перспективных оборонных проектов.

Новость
Успехи Илона Маска довели управленца авиакомпании S7 до депрессии

Помимо работы в традиционных секторах ВПК, два крупнейших оборонных подрядчика США успешно освоили одно из самых прибыльных направлений военной промышленности — космические пуски. Огромный военный бюджет Соединенных Штатов, превышающий ВВП некоторых крупных государств, позволил Lockheed Martin и Boeing начать диктовать свои условия военным. Долгое время аэрокосмические гиганты конкурировали друг с другом за право работать с военными, однако в 2006 году в целях максимально спокойной работы без конкуренции была основана компания United Launch Alliance (ULA), ставшая ключевым оператором пусков ракет семейства Atlas и Delta. Аэрокосмический гигант значительно превосходил по операционной прибыли любую космическую компанию в США, а штат в 10 000 человек, включая собственных разработчиков и программистов, совершенствующих системы управления и космическое «железо», позволял оперативно решать практически любые задачи. Однако стоимость услуг, которые специалисты ULA оказывали военными, стала самой высокой в истории ВПК США.

Американские военные работали с ULA по строго оговоренной схеме: утром деньги, вечером пуски. При этом успешность вывода полезной нагрузки на орбиту операторов из ULA практически не волновала — за каждый вывод военного спутника на орбиту американские военные платили заранее и много. Однако в 2014 Cчетная палата США опубликовала документ, в котором под сомнение была поставлена святая святых американского ВПК — прозрачность формирования цен на космические пуски и военно-космическую продукцию как таковую. Согласно итоговому документу от профильных комитетов ВВС, к 2020 году Lockheed Martin и Boeing планировали «задрать» цену на каждый космический пуск до чудовищных $422 млн.

Разразился чудовищный скандал, на фоне которого, словно гром посреди ясного неба появляется Илон Маск, предложивший запускать военные спутники «всего» за $55−60 млн с использованием ракеты Falcon 9.

Не лишним будет отметить, что запуск новой, тяжелой ракеты Falcon Heavy, скорее всего, состоялся исключительно в интересах военных — наглядная демонстрация работоспособной и готовой к немедленному применению ракеты, способной выводить на геопереходную орбиту почти 27 тонн полезной нагрузки, доказала состоятельность Маска как генерального подрядчика раз и навсегда. Американские военные, как отмечали некоторые американские СМИ, радовались как дети — даже с учетом вероятного двухкратного удорожания пуска для Faclon Heavy, ракеты Илона Маска все равно оказались в 3,5 раза дешевле ракет Delta и Atlas, что фактически, «убило» монополию ULA на космические пуски.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Новость
Российская ракета с советскими двигателями обгонит Falcon Heavy Илона Маска

Новые «Звездные войны»

Критики Илона Маска и его космического детища всегда считали, что нереализуемый (по крайней мере, еще 30−50 лет) проект пилотируемого полета на Марс и стремление как можно скорее отправиться на Луну — лишь маркетинговый ход эпатажного миллиардера, привыкшего поднимать хайп вокруг собственных проектов. В противовес этому мнению выступали сторонники SpaceX, справедливо отмечавшие, что ракеты с возвращаемой первой ступенью чуть ли не революция в космических технологиях и называли Илона Маска гением современной космонавтики. Несомненно, основатель SpaceX имеет талант предпринимателя и смог довести технологии использования многоразовых разгонных блоков до коммерческой эффективности, однако Марс, Луна и другие крупные научные проекты Илона Маска не интересовали и не интересуют. И вот почему.

В преддверии новой гонки вооружений и новой битвы за космической пространство стоимость разработки уникального оборудования стала одним из главных факторов успешности идеи. Помимо первых идей по милитаризации космического пространства американскими военными уже известны и некоторые цифры — развертывание Космического Корпуса США обойдется Пентагону в $13 млрд, и нет никакой гарантии, что эта сумма не вырастет в разы к моменту практической реализации плана. Ровно в этот момент на арене появляется компания компания Илона Маска. Главный операционный директор компании Гвен Шотвелл заявляет, что SpaceX готова участвовать в размещении оружия в космосе, если это потребуется для защиты США.

Новость
Колонизация Марса: 6 технологий, которые предстоит освоить

К участию в новых «звездных войнах» с поправкой на перспективные военные технологии компания SpaceX подошла во всеоружии — пока основные конкуренты компании покатывались со смеха и указывали пальцем на наглого эмигранта, который хотел освоить космос с помощью ракет из фольги и самодельных двигателей, Илон Маск не только смог разработать технологию удешевления космических пусков, но и на практике реализовал главное правило продаж — выявление и удовлетворение потребностей клиента.

Скептики, свято верившие, что SpaceX «прогорит» и не сможет удовлетворить потребности военных, скорее всего, сильно расстроятся — только за половину 2018 года многоразовый Falcon 9 летал в космос 15 раз, поэтому увеличение количества пусков при стабильном финансировании со стороны Пентагона для компании Илона Маска никакой проблемы не представляет. Без сомнений, Илон Маск совершил невозможное — «подвинул» в сторону и заставил «откатиться и лечь помирать» две самые крупные оборонно-промышленные компании. Таких результатов ни американским, ни каким-либо другим компаниям не удавалось достичь за все время существования ВПК США и космических программ как таковых. Только полеты на Марс и освоение других миров, о которых Илон Маск постоянно рассказывал (и рассказывает) на пресс-конференциях и телешоу, никогда в зону бизнес-интересов талантливого авантюриста не входили. Такие проекты отрабатывали одну единственную задачу — играли роль ширмы, за которой SpaceX творит историю за счет военных технологий.

Читайте также:

 Хороший человек: почему Цукерберг готов сотрудничать с государством, а Дуров — нет
Выжатый лимон: как непрерывно двигаться вперед и успевать быть счастливой
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайностей
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Путин передал Чечне нефтяную компанию по просьбе Кадырова
Минфин поддерживает план главы ВТБ по отказу от доллара
Австралийка раскрыла эффективный способ хранения продуктов
Путин призвал губернаторов прислушиваться к другим точкам зрения
Как выглядит Кровавый водопад в Антарктиде
Спорт
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов Московский "Локомотив" возвращается в турнир после 14-летнего перерыва и сразу отправляется в жаркий Стамбул в гости к "Галатасараю"
Hi-Tech
Обнаружено вещество с уникальными свойствами Его назвали «нейтронной лазаньей».
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки» Студия Yellow, Black and White запустила в производство многосерийный триллер о гламурной жизни
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Дети
Пугачева подарила очень странные подарки детям на 5-летие (фото) Максим и Алла Борисовна приготовили для наследников необычный сюрприз.
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь