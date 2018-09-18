Марсианский обман. Как SpaceX заработает на новой «холодной войне»

Источник: SpaceX

С самого начала Илон Маск утверждал, что главная цель SpaceX — исключительно коммерческие и научные проекты, которые так или иначе связаны с освоением околоземного пространства и изучением дальних миров. Свой публичный отказ от выполнения государственных военных контрактов американский миллиардер охотно и не один десяток раз объяснял всем желающим. Главными целями компании были объявлены полеты к МКС, Луне и ближайшим планетам Солнечной системы, таким, как Марс. Первые две задачи вполне укладывались в концепцию развития частной космической компании, главная цель которой состоит только в развитии науки и космических программ, но и в зарабатывании денег.

Первый космический турист и клиент SpaceX уже известен — им стал японский миллиардер Юсаку Маэдзава. Сложно сказать, в какую сумму обойдется поездка до Луны и обратно, но речь вполне может идти о крайне дорогостоящем путешествии, стоимостью в $100 млн и более, учитывая, что первый и (пока еще) самый известный космический турист Дэннис Тито заплатил за полет в космос $20 млн.

Источник: AP 2018

На полетах к МКС специалисты из SpaceX зарабатывают уже давно — космический грузовик Dragon стали все чаще использовать вместо российских кораблей аналогичного класса, да и следующий амбициозный проект по созданию орбитальной лунной станции Deep Space Gateway или Lunar Orbital Platform будут строить, опираясь на главные технологические решения компании Spacex — ракет Falcon Heavy и BFR. Помимо сугубо идеологического компонента, включающего в себя мировую демонстрацию технологического превосходства, у новой лунной программы есть и коммерческая составляющая.

На протяжении последних нескольких лет ряд компаний отметились заявлениями, что добыча полезных ископаемых, в том числе редкого изотопа гелий-3 из лунного грунта, может превратиться в «космическую лихорадку», и тот, кто первым доберется до Луны, соберет грунт, переработает его и доставит обратно на Землю, победит и превратится в энергетического монополиста планетарного масштаба.

Единственным проектом, окупаемость которого с самого начала были под большим вопросом, стал пилотируемый полет на Марс. Заработать на отправке группы людей в один конец смогут лишь медийные гиганты, освещающие подготовку экипажа, строительство корабля, пуск и путешествие до Красной планеты. Других бенефициаров у марсианской миссии нет, и вероятнее всего, не будет — на поверхности планеты, лететь до которой нужно чуть меньше года, нет большого количества редкоземельных металлов и других критических важных для жителей Земли элементов. Попытка выжить на враждебной во всех отношениях планете носит сугубо научный характер, и скорее всего, за проект подобного масштаба возьмутся только тогда, когда будет и желание, и несколько десятков «лишних» миллиардов долларов.

Главный военный заказ

Выполнение оборонных заказов Минобороны США позволило заработать большие и сравнительно честные деньги сотням американских компаний. Однако больше всего в вопросе укрепления национальной безопасности на суше, в воздухе, в море и в космосе преуспели всего две компании — Lockheed Martin и Boeing, на долю которых приходятся десятки миллиардов долларов, выделенных Пентагоном для создания перспективных оборонных проектов.

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Помимо работы в традиционных секторах ВПК, два крупнейших оборонных подрядчика США успешно освоили одно из самых прибыльных направлений военной промышленности — космические пуски. Огромный военный бюджет Соединенных Штатов, превышающий ВВП некоторых крупных государств, позволил Lockheed Martin и Boeing начать диктовать свои условия военным. Долгое время аэрокосмические гиганты конкурировали друг с другом за право работать с военными, однако в 2006 году в целях максимально спокойной работы без конкуренции была основана компания United Launch Alliance (ULA), ставшая ключевым оператором пусков ракет семейства Atlas и Delta. Аэрокосмический гигант значительно превосходил по операционной прибыли любую космическую компанию в США, а штат в 10 000 человек, включая собственных разработчиков и программистов, совершенствующих системы управления и космическое «железо», позволял оперативно решать практически любые задачи. Однако стоимость услуг, которые специалисты ULA оказывали военными, стала самой высокой в истории ВПК США.

Американские военные работали с ULA по строго оговоренной схеме: утром деньги, вечером пуски. При этом успешность вывода полезной нагрузки на орбиту операторов из ULA практически не волновала — за каждый вывод военного спутника на орбиту американские военные платили заранее и много. Однако в 2014 Cчетная палата США опубликовала документ, в котором под сомнение была поставлена святая святых американского ВПК — прозрачность формирования цен на космические пуски и военно-космическую продукцию как таковую. Согласно итоговому документу от профильных комитетов ВВС, к 2020 году Lockheed Martin и Boeing планировали «задрать» цену на каждый космический пуск до чудовищных $422 млн.

Разразился чудовищный скандал, на фоне которого, словно гром посреди ясного неба появляется Илон Маск, предложивший запускать военные спутники «всего» за $55−60 млн с использованием ракеты Falcon 9.

Не лишним будет отметить, что запуск новой, тяжелой ракеты Falcon Heavy, скорее всего, состоялся исключительно в интересах военных — наглядная демонстрация работоспособной и готовой к немедленному применению ракеты, способной выводить на геопереходную орбиту почти 27 тонн полезной нагрузки, доказала состоятельность Маска как генерального подрядчика раз и навсегда. Американские военные, как отмечали некоторые американские СМИ, радовались как дети — даже с учетом вероятного двухкратного удорожания пуска для Faclon Heavy, ракеты Илона Маска все равно оказались в 3,5 раза дешевле ракет Delta и Atlas, что фактически, «убило» монополию ULA на космические пуски.

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Новые «Звездные войны»

К участию в новых «звездных войнах» с поправкой на перспективные военные технологии компания SpaceX подошла во всеоружии — пока основные конкуренты компании покатывались со смеха и указывали пальцем на наглого эмигранта, который хотел освоить космос с помощью ракет из фольги и самодельных двигателей, Илон Маск не только смог разработать технологию удешевления космических пусков, но и на практике реализовал главное правило продаж — выявление и удовлетворение потребностей клиента.

Скептики, свято верившие, что SpaceX «прогорит» и не сможет удовлетворить потребности военных, скорее всего, сильно расстроятся — только за половину 2018 года многоразовый Falcon 9 летал в космос 15 раз, поэтому увеличение количества пусков при стабильном финансировании со стороны Пентагона для компании Илона Маска никакой проблемы не представляет. Без сомнений, Илон Маск совершил невозможное — «подвинул» в сторону и заставил «откатиться и лечь помирать» две самые крупные оборонно-промышленные компании. Таких результатов ни американским, ни каким-либо другим компаниям не удавалось достичь за все время существования ВПК США и космических программ как таковых. Только полеты на Марс и освоение других миров, о которых Илон Маск постоянно рассказывал (и рассказывает) на пресс-конференциях и телешоу, никогда в зону бизнес-интересов талантливого авантюриста не входили. Такие проекты отрабатывали одну единственную задачу — играли роль ширмы, за которой SpaceX творит историю за счет военных технологий.