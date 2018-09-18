Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок

Источник: РИА "Новости"

Курс доллара упал до 67,5 руб. Эксперты объясняют это налоговым периодом и решительными действиями Банка России, который пошел на ужесточение денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку. Впрочем, аналитики не верят, что рубль останется крепким надолго. Постоянная угроза введения санкций со стороны США провоцирует бегство инвесторов с российского рынка.

Читайте также Как из-за девальвации рубля вырастут ставки по ипотеке

Российский рубль после затяжного падения наконец начал укрепляться. Курс доллара упал ниже 68 рублей. Официальный курс Центробанка на 19 августа установлен на уровне 67,75 рублей за доллар и 79,17 рублей за евро. На 16:15 на торгах доллар опустился к отметке в 67,5, евро стоил около 79 руб.

Укрепление рубля происходит на фоне действий ЦБ, который в минувшую пятницу, 14 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики произошло впервые с кризисного 2014 года.

Как поясняли эксперты, панические настроения практически месяц главенствовали на рынках, оказывая сильное давление на рубль, в результате чего курс доллара вырос почти до 70 рублей, а повышение ставки должно было помочь сбить панику на рынках.

Именно решительными действиями ЦБ и объясняется нынешнее укрепление рубля, говорит советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

Читайте также Обвал рубля помог России

Кроме того, на 25 сентября приходится пик налоговых платежей, поэтому повышенный спрос на рубли легко объясним — компаниям нужна рублевая ликвидность, и они ее аккумулируют, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Также Минфин объявил о приостановке закупки валюты в резервы, а это дополнительная помощь рублю. Риторика регулятора, сопровождавшая повышение ключевой ставки ЦБ, говорит о том, что это повышение может быть далеко не последним в этом году. Все опасались новых жестких санкций, но пока их нет, а в «деле Скрипалей» царит еще большая неразбериха после интервью двух подозреваемых, что тоже на руку России и рублю.

Эксперты надеются, что на этом фоне в ближайшее время восстановится спрос на российские активы.

В последнее время инвесторы активно избавлялись от российских бумаг, что и вызвало укрепление доллара.

Как сообщил Банк России в комментариях по ситуации с ликвидностью банковского сектора, в августе нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб.

«Иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа», — отмечает регулятор.

По состоянию на 1 августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, составлял 2,006 трлн руб, и к началу сентября он сократился до 1,935 трлн руб. Это минимальное значение с августа прошлого года.

Из-за «волатильности на финансовом рынке» Минфин даже вынужден был отменить несколько аукционов по размещению ОФЗ.

Читайте также Назван реальный курс рубля

Так, 5 сентября, министерство не смогло разместить ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 году.

Как отмечал глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский, «появились новые обстоятельства, которые оказали негативное влияние, доходности возросли», поэтому Минфин принял решение признать аукцион несостоявшимся.

В дальнейшем министерство продолжит «осторожно» выходить на рынок, добавлял он.

При этом, как сообщило министерство, Минфин решил отменить запланированный аукцион и на 19 сентября.

«Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке», — сказано в заявлении на сайте Минфина, размещенном 18 сентября, во вторник.

Ранее сообщалось, что Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для физлиц объемом в 5 млрд руб. по номиналу.

Впрочем, чиновники верят в российский рубль. Как заявил на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Максим Орешкин стоит продавать доллары и покупать рубли.

Сейчас идет «отклонение (рубля) от фундаментального курса», но ситуация может поменяться, поэтому экономическое ведомство по-прежнему сохраняет прогноз на конец года 63,9 рубля за доллар, отмечал он.

По словам главы Минэкономики, ослабление рубля происходило из-за краткосрочного оттока капитала из России, который связан «и с глобальной ситуацией, и с санкционными историями». Ситуация поменяется, когда отток прекратится, говорил министр.

Впрочем, хотя эксперты и предполагают, что российская валюта в ближайшее время может укрепиться, но вряд ли это рост рубля будет сильным и долговременным.

Технический уровень сопротивления в паре доллар-рубль в настоящий момент — 64,8−65 рублей, дальнейшее укрепление рубля, учитывая обещанные санкции со стороны США, едва ли возможно, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Читайте также Избавиться от доллара: когда укрепится рубль

«После введения очередных ограничений США на импорт товаров из КНР вероятность снижения цен на нефть существенно выросла, так как торговое противостояние способно замедлить глобальную экономику и привести к падению спроса на топливо. Таким образом на данный момент снижение курса доллара ниже 67,5 рублей выглядит мало реалистично», — считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.