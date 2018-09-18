Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок
Почему курс доллара упал ниже 68 рублей.
Почему курс доллара упал ниже 68 рублей.
Курс доллара упал до 67,5 руб. Эксперты объясняют это налоговым периодом и решительными действиями Банка России, который пошел на ужесточение
Российский рубль после затяжного падения наконец начал укрепляться. Курс доллара упал ниже 68 рублей. Официальный курс Центробанка на 19 августа установлен на уровне 67,75 рублей за доллар и 79,17 рублей за евро. На 16:15 на торгах доллар опустился к отметке в 67,5, евро стоил около 79 руб.
Укрепление рубля происходит на фоне действий ЦБ, который в минувшую пятницу, 14 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Ужесточение
Как поясняли эксперты, панические настроения практически месяц главенствовали на рынках, оказывая сильное давление на рубль, в результате чего курс доллара вырос почти до 70 рублей, а повышение ставки должно было помочь сбить панику на рынках.
Кроме того, на 25 сентября приходится пик налоговых платежей, поэтому повышенный спрос на рубли легко объясним — компаниям нужна рублевая ликвидность, и они ее аккумулируют, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Также Минфин объявил о приостановке закупки валюты в резервы, а это дополнительная помощь рублю. Риторика регулятора, сопровождавшая повышение ключевой ставки ЦБ, говорит о том, что это повышение может быть далеко не последним в этом году. Все опасались новых жестких санкций, но пока их нет, а в «деле Скрипалей» царит еще большая неразбериха после интервью двух подозреваемых, что тоже на руку России и рублю.
Эксперты надеются, что на этом фоне в ближайшее время восстановится спрос на российские активы.
Как сообщил Банк России в комментариях по ситуации с ликвидностью банковского сектора, в августе
«Иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа», — отмечает регулятор.
По состоянию на 1 августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащих
Так, 5 сентября, министерство не смогло разместить ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 году.
Как отмечал глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский, «появились новые обстоятельства, которые оказали негативное влияние, доходности возросли», поэтому Минфин принял решение признать аукцион несостоявшимся.
В дальнейшем министерство продолжит «осторожно» выходить на рынок, добавлял он.
При этом, как сообщило министерство, Минфин решил отменить запланированный аукцион и на 19 сентября.
Ранее сообщалось, что Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для физлиц объемом в 5 млрд руб. по номиналу.
Впрочем, чиновники верят в российский рубль. Как заявил на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Максим Орешкин стоит продавать доллары и покупать рубли.
По словам главы Минэкономики, ослабление рубля происходило
Впрочем, хотя эксперты и предполагают, что российская валюта в ближайшее время может укрепиться, но вряд ли это рост рубля будет сильным и долговременным.
«После введения очередных ограничений США на импорт товаров из КНР вероятность снижения цен на нефть существенно выросла, так как торговое противостояние способно замедлить глобальную экономику и привести к падению спроса на топливо. Таким образом на данный момент снижение курса доллара ниже 67,5 рублей выглядит мало реалистично», — считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.
Между тем оптимистичные настроения во вторник царили и на российских фондовых площадках. В частности, индекс Московской биржи в ходе торгов во вторник, 18 сентября, обновил исторический максимум и вырос на 16:15 на 0,7% до 2390 пунктов.