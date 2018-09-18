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19:39 (мск), источник: Газета.Ру

Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок

Почему курс доллара упал ниже 68 рублей.

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ЦБ: $ 67.7519   -0.44 € 79.1749   -0.18 ММВБ: $ 67.4525   -0.61 € 78.6325   -0.86
Источник: РИА "Новости"

Курс доллара упал до 67,5 руб. Эксперты объясняют это налоговым периодом и решительными действиями Банка России, который пошел на ужесточение денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку. Впрочем, аналитики не верят, что рубль останется крепким надолго. Постоянная угроза введения санкций со стороны США провоцирует бегство инвесторов с российского рынка.

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Российский рубль после затяжного падения наконец начал укрепляться. Курс доллара упал ниже 68 рублей. Официальный курс Центробанка на 19 августа установлен на уровне 67,75 рублей за доллар и 79,17 рублей за евро. На 16:15 на торгах доллар опустился к отметке в 67,5, евро стоил около 79 руб.

Укрепление рубля происходит на фоне действий ЦБ, который в минувшую пятницу, 14 сентября, принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,5% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики произошло впервые с кризисного 2014 года.

Как поясняли эксперты, панические настроения практически месяц главенствовали на рынках, оказывая сильное давление на рубль, в результате чего курс доллара вырос почти до 70 рублей, а повышение ставки должно было помочь сбить панику на рынках.

Именно решительными действиями ЦБ и объясняется нынешнее укрепление рубля, говорит советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.
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Кроме того, на 25 сентября приходится пик налоговых платежей, поэтому повышенный спрос на рубли легко объясним — компаниям нужна рублевая ликвидность, и они ее аккумулируют, комментирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Также Минфин объявил о приостановке закупки валюты в резервы, а это дополнительная помощь рублю. Риторика регулятора, сопровождавшая повышение ключевой ставки ЦБ, говорит о том, что это повышение может быть далеко не последним в этом году. Все опасались новых жестких санкций, но пока их нет, а в «деле Скрипалей» царит еще большая неразбериха после интервью двух подозреваемых, что тоже на руку России и рублю.

Эксперты надеются, что на этом фоне в ближайшее время восстановится спрос на российские активы.

В последнее время инвесторы активно избавлялись от российских бумаг, что и вызвало укрепление доллара.
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Как сообщил Банк России в комментариях по ситуации с ликвидностью банковского сектора, в августе нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) инвесторами-нерезидентами составили около 71 млрд руб.

«Иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа», — отмечает регулятор.

По состоянию на 1 августа номинальный объем ОФЗ, принадлежащих инвесторам-нерезидентам, составлял 2,006 трлн руб, и к началу сентября он сократился до 1,935 трлн руб. Это минимальное значение с августа прошлого года.

Из-за «волатильности на финансовом рынке» Минфин даже вынужден был отменить несколько аукционов по размещению ОФЗ.

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Так, 5 сентября, министерство не смогло разместить ОФЗ на 15 млрд руб. с погашением в 2024 году.

Как отмечал глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский, «появились новые обстоятельства, которые оказали негативное влияние, доходности возросли», поэтому Минфин принял решение признать аукцион несостоявшимся.

В дальнейшем министерство продолжит «осторожно» выходить на рынок, добавлял он.

При этом, как сообщило министерство, Минфин решил отменить запланированный аукцион и на 19 сентября.

«Минфин России информирует о непроведении 19 сентября 2018 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке», — сказано в заявлении на сайте Минфина, размещенном 18 сентября, во вторник.

Ранее сообщалось, что Минфин разместит дополнительный выпуск ОФЗ для физлиц объемом в 5 млрд руб. по номиналу.

Впрочем, чиновники верят в российский рубль. Как заявил на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Максим Орешкин стоит продавать доллары и покупать рубли.

Сейчас идет «отклонение (рубля) от фундаментального курса», но ситуация может поменяться, поэтому экономическое ведомство по-прежнему сохраняет прогноз на конец года 63,9 рубля за доллар, отмечал он.

По словам главы Минэкономики, ослабление рубля происходило из-за краткосрочного оттока капитала из России, который связан «и с глобальной ситуацией, и с санкционными историями». Ситуация поменяется, когда отток прекратится, говорил министр.

Впрочем, хотя эксперты и предполагают, что российская валюта в ближайшее время может укрепиться, но вряд ли это рост рубля будет сильным и долговременным.

Технический уровень сопротивления в паре доллар-рубль в настоящий момент — 64,8−65 рублей, дальнейшее укрепление рубля, учитывая обещанные санкции со стороны США, едва ли возможно, говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».
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«После введения очередных ограничений США на импорт товаров из КНР вероятность снижения цен на нефть существенно выросла, так как торговое противостояние способно замедлить глобальную экономику и привести к падению спроса на топливо. Таким образом на данный момент снижение курса доллара ниже 67,5 рублей выглядит мало реалистично», — считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Между тем оптимистичные настроения во вторник царили и на российских фондовых площадках. В частности, индекс Московской биржи в ходе торгов во вторник, 18 сентября, обновил исторический максимум и вырос на 16:15 на 0,7% до 2390 пунктов.

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