$50 за баррель: Новак прогнозирует снижение цен на нефть

Источник: AP 2018

«В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70−80 носит в том числе конъюнктурный характер», — отметил министр энергетики Александр Новак на совещании у премьер-министра (цитата по ТАСС). Сейчас цены барреля марки Brent на Интерконтинентальной бирже находятся около отметки $79 за баррель.

Ожидания Минэнерго совпадают с прогнозами Банка России о снижении цен на нефть до $55 за баррель в ближайшие четыре года.

Базовый сценарий ЦБ ориентируется на среднюю цену на нефть марки Urals в $69 за баррель в 2018 году, $60 за баррель — в 2019 году и $55 за баррель в 2020—2021 годах.

В числе факторов, способствующих снижению цен на нефть, Банк России называет смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и увеличение сланцевой добычи. Тем не менее, Банк России не исключает, что цены на нефть могут находиться вблизи сегодняшнего уровня «продолжительное время».

Конкуренция прогнозов

По данным источников Bloomberg, Саудовская Аравия считает $80 за баррель приемлемой ценой для нефти Brent в краткосрочной перспективе в связи с введенными санкциями США против Ирана и снижением поставок страны на внешний рынок. Королевство хочет удержать цену нефти в диапазоне от $70 до $80 за баррель на фоне переноса сроков IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco и потребностей в финансирования нескольких крупных проектов нефтедобычи, сообщало ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники в правительстве страны. А президент США Дональд Трамп даже обвинял ОПЕК в манипулировании ценами. Но министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК в целом, ни каждая из стран в отдельности не ставят целью установление конкретной цены на нефть.

Cейчас напряженность на нефтяном рынке по ряду причин растет, считают в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Если экспорт нефти Ирана и Венесуэлы продолжит падать, ситуация на рынках ужесточится, а цены могут начнут расти, указывают аналитики МЭА.

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Однако долгосрочный тренд нефтяных цен — на снижение, солидарны регуляторы. В Минэнерго считают, что мировой спрос на нефть постепенно будет сокращаться, а конкуренция между странами за монетизацию запасов углеводородов и стимулирование добычи нефти будет расти.

Мертвый груз нефтяных запасов

При этом российская нефтедобыча может начать сокращаться, предупреждают чиновники. Это произойдет в том случае, если правительство не простимулирует рост трудоизвлекаемых ресурсов, следует из стенограммы заседания правительства о развитии нефтяной отрасли, прошедшего во вторник 18 сентября.

Если мы не будем ничего делать, не будем осваивать месторождения, которые являются трудноизвлекаемыми, то к 2035 году по оптимистичному сценарию мы будем добывать в два раза меньше, а по пессимистичному — почти в четыре, до 146 млн тонн. Дмитрий Козак вице-премьер