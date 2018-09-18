Недолет: что не так с «Суперджетом»
Почему авиакомпании, эксплуатирующие российский SSJ100, недовольны лайнером.
Почему авиакомпании, эксплуатирующие российский SSJ100, недовольны лайнером.
По неофициальной информации, крупнейший зарубежный эксплуатант российского российского пассажирского самолета «Сухой Суперджет 100» может отказаться от использования этих судов. Проблемы с постпродажным обслуживанием и нехваткой запчастей оборачиваются простоем и убытками для авиакомпаний. Эксперты отмечают, что проблемы возникают чаще всего у тех, кто заранее не запасся запчастями. Перевозчики возлагают надежду на модернизированную версию лайнера.
Мексика теряет крылья
Мексиканский авиаперевозчик Interjet недоволен эксплуатацией российского ближнемагистрального пассажирского самолета Сухой Суперджет 100 (SSJ100). Информация о том, что компания ведет переговоры с корпорацией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) об обратной продаже всего парка российских самолетов
Позже в Interjet опровергли эту информацию. «Это неправда. SSJ100 был составной частью успеха Interjet, мы продолжим работать с этим самолетом», — сообщили РИА «Новости» в компании, отметив, что продолжат работать с российскими самолетами «на новых и лучших условиях в пользу своих клиентов».
Источники агентства также сообщили, что в Мексику приехала делегация ГСС, которая ведет переговоры с Interjet о деталях дальнейшего сотрудничества.
Ни в ГСС, ни в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) официально факт переговоров не подтвердили. В ОАК на запрос «Газеты.Ru» не ответили.
Interjet с 2013 года является одним из крупнейших эксплуатантов российского SSJ100. Авиаперевозчик заключил контракт на 30 самолетов SSJ-100, из которых уже поставлено 22.
Проблемы с техническим обслуживанием лайнеров у мексиканской компании начались давно. Например, по сообщениям СМИ, в начале 2017 года авиакомпания была вынуждена вывести 11 самолетов SSJ100 из эксплуатации для ремонта после обнаружения дефектов на узлах стабилизатора.
А в январе этого года Bloomberg сообщил, что перевозчик был вынужден на несколько месяцев не использовать четыре SSJ100, а также «каннибализировать» (разобрать на запчасти) один из лайнеров. В ГСС тогда опровергли данную информацию, заявив, что они продолжают работу по автоматизации системы складского учета запасных частей и ее интеграцию с порталом послепродажной поддержки эксплуатантов самолетов SSJ100.
России не хватает запчастей
Проблемы с SSJ100 есть и у отечественных эксплуатантов. Например, Red Wings взяла в аренду несколько лайнеров, однако довольно быстро решила отказаться от эксплуатации этих воздушных судов.
Теперь возможность прекращения использования SSJ-100 рассматривает авиакомпания «Якутия».
«Из-за низкой исправности SSJ-100 “Якутия” фактически провалила лето», — сообщил директор по флоту авиакомпании Иван Винокуров газете «Коммерсант». По словам технического директора «Якутии» Александра Зинкова, было выявлено 33 случая, когда двигатели выходили из строя
В первом полугодии 2018 года пассажиропоток «Якутии» упал на 2,7%, а летом рейсы регулярно задерживались. По предписанию Росавиации компания также была вынуждена на 10% снизить свою чартерную программу.
«Мы на своём опыте испытали все проблемы эксплуатации новых типов воздушных судов. И на сегодня ориентируемся уже на самолеты Boeing, у которых запасные части поставляются быстро и это налаженная система по всему миру», — заявила директор «Якутии» Ольга Федорова.
О проблемах SSJ-100 говорил и крупнейший эксплуатант таких лайнеров — авиакомпания «Аэрофлот». У отечественного самолета есть проблемы с управлением механизации крыла, не всегда корректно работает шасси, случаются перебои в работе системы ГЛОНАСС.
Тем не менее, это не помешало авиакомпании заключить на полях Восточного экономического форума договор с ОАК на поставку еще 100 лайнеров SSJ. Первый контракт с ГСС на 50 самолетов «Аэрофлот» подписал еще в 2005 году. Первые поставки начались в 2011 году. В настоящее время в парке национального перевозчика насчитывается 49 SSJ100.
Вся надежда на модернизацию
Руководитель аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отмечает, что, как правило, у тех, кто впрок запасся деталями, проблемы решались оперативно, те же, кто не сделали запас, были вынуждены обращаться в сервис для ремонта.
«В таких ситуация возникает вопрос, кто оплатит поставку деталей. В случае с той же мексиканской компанией самые большие простои там были, когда компания столкнулась с финансовыми сложностями и не имела возможности оплатить поставку деталей», — обращает внимание эксперт.
Отраслевые эксперты ранее неоднократно обращали внимание, что главная проблема SSJ100 — это простпродажное обслуживание. Кроме того, у самолетов такого типа рынок довольно узкий, у производителей были проблемы с серийным производством деталей и поставкой комплектующих даже внутри страны.
Объективно Sukhoi Superjet 100 — лучшее, что на сегодняшний день получилось у отечественного авиапрома, но по мировым меркам это неудачный самолет, отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» эксперт Высшей школы экономики Андрей Крамаренко.
Однако в настоящее время ведется работа по модернизации SSJ100 и созданию укороченной модификации данного самолета. Правительство РФ еще в апреле приняло решение выделить на этот проект 6 млрд рублей из резервного фонда. Также было заявлено о выделении 4 млрд руб. на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа.
Всего же на создание укороченной версии SSJ100 будет выделено 85 млрд рублей. Интерес к таким машинам уже проявила авиакомпания S7 и подала заявку на 100 лайнеров вместимостью 75 кресел.
Кроме того, в трехлетнем