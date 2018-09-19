Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия может наказать Израиль за сбитый Ил-20, - эксперт
Американка разогналась на велосипеде почти до 300 км/ч (видео)
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
России предрекли дачный провал
Алексея Макарова допрашивают по факту гибели актера на съемках
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
После гибели Ил-20 для ВВС Израиля могут настать тяжелые времена
СМИ: Греция требует "репарации" от России
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Ван Дамм и Бузова на фестивале Comedy Club в Ереване
Не стоишь такой красотки: Семчев увел у сына девушку
Солнцев опубликовал фото жены после пластики - СМИ
Шон Пенн раскритиковал движение #MeToo
60-летняя Шэрон Стоун рассталась с молодым бойфрендом
39-летняя Терешина вышла замуж топлес - фото
Каменских разозлила поклонников обнаженным фото
Где живут и отдыхают богатые русские и сколько это им стоит
Квартира в модных серо-бежевых тонах в Хамовниках
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
06:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Товар — карты — товар

Коммерческая деятельность граждан приняла безналичный оборот.

Наверх
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Доля безналичных операций растет не только за счет оплаты товаров и услуг, но и в значительной степени за счет резкого увеличения объемов переводов с карты на карту. Только у Сбербанка сумма таких переводов за восемь месяцев текущего года составил 13,7 трлн руб. В банке не отрицают, что существенная часть этих операций — расчеты за товары и услуги. Уплата налога на прибыль от такой деятельности остается на усмотрении граждан. По мнению экспертов, банк мог бы легко выявить тех, кто использует карты для коммерческих целей, и помочь налоговикам выявить неплательщиков налогов, но такой обязанности у банка нет.

Сейчас 60% всех расходных операций по картам клиенты Сбербанка совершают в безналичной форме, заявил во вторник глава Сбербанка Герман Греф. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова прогнозировала, что доля безналичных платежей в целом по банковской системе достигнет 56% по итогам года и 50% по итогам первого полугодия.

В значительной мере рост безналичных операций обеспечивают переводы с карты на карту.

Господин Греф привел данные, что за восемь месяцев текущего года в Сбербанке объем переводов с карты на карту составил 13,7 трлн против 8 трлн руб. за аналогичный период прошлого года, при этом объем снятия наличных сократился до 10 трлн с 15 трлн руб. Данных по оплате банковскими картами товаров и услуг через пос-терминалы господин Греф не привел. В Сбербанке их оперативно предоставить не смогли.

На Сбербанк приходится более 50% всех карт в России, по данным ЦБ на 1 июля всего банками эмитировано 268,5 млн карт. Другие крупные карточные банки также отмечают значительный рост переводов с карты на карту. По словам вице-президента ВТБ Алексея Киричека, объем таких операций на сервисах ВТБ вырос на 160%. В Тинькофф-банке сообщили о 70-процентном росте по итогам первого полугодия. Данных в абсолютных величинах банки не предоставили.

Очевидно, что часть огромного потока переводов с карты на карту — это не просто расчеты граждан, а оплата товаров и услуг в небольших точках продаж, на рынках, при аренде квартир и т. д., говорит аналитик ИК «Алор брокер» Алексей Антонов. Оценить эту долю сложно, но маловероятно, что те, кто проводит с клиентами расчеты таким образом, уплачивают с полученных доходов налоги, добавляет он. «Сервис переводов с карты на карту действительно имеет тенденцию роста, — отметили в пресс-службе Сбербанка.— Основные причины такого роста — удобство совершения операций. Потребность клиента — передать денежные средства другому клиенту или оплатить товар, услугу. Клиенты выбирают безналичные переводы, так как это более удобный и быстрый способ передачи денег». Вне зависимости от способа получения денежных средств получатель должен следовать законодательству и в необходимых случаях декларировать свои доходы и уплачивать налоги, при этом банк не является налоговым агентом по таким операциям, заключили там.

Тем не менее Сбербанк, обладая колоссальным массивом данных, может выделить регулярные поступления на счета не в рамках зарплаты и предположить, кто из клиентов использует карты для предпринимательской деятельности, полагает партнер Taxology Алексей Артюх. «Эта информация была бы крайне полезна налоговикам, поскольку исходя из нее можно выявить потенциальных неплательщиков налогов и, доказав этот факт уже в рамках конкретных проверок, взыскать недоимку, — поясняет он.— Но у банка обязанности делиться с налоговыми органами сведениями об операциях по счетам граждан нет. ФНС может запрашивать у банков лишь данные в отношении конкретных лиц в рамках проверок». Договориться об информационном обмене госбанк и налоговики теоретически могут, если будет такое обоюдное желание, заключает эксперт.

Ранее ФНС хотела получить дополнительные полномочия запрашивать информацию и не в рамках проверок, такая позиция содержалась в письме заместителя главы ФНС Даниила Егорова от 28 июня (см. «Ъ» 11 июля). Однако Минфин сообщил, что не намерен давать подобные полномочия налоговикам. Во вторник вечером оперативно получить комментарий ФНС «Ъ» не удалось.

Ксения Дементьева, Вероника Горячева

Август на миллион: банки выдали рекордное количество кредитных карт
Во время загрузки произошла ошибка.
18 сентября© Ньюстюб
 «Мы собираемся привлечь Россию к ответственности»
Зачем россияне ринулись скупать автомобили
Путин объяснил гибель Ил-20 цепью трагических случайностей
Возврат гарантирован. Рэкетиры приходят на смену коллекторам
Модель из России рассказала об отравлении в Солсбери
МЧС сообщило о пяти погибших в ДТП с автобусами под Воронежем
Недолет: что не так с «Суперджетом»
Путин передал Чечне нефтяную компанию по просьбе Кадырова
Спорт
«Локомотив» вернулся в ЛЧ спустя 14 лет и сгорел «Галатасараю» Москвичи уступили на выезде в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов
Hi-Tech
Обнаружено вещество с уникальными свойствами Его назвали «нейтронной лазаньей».
Авто
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» Виновником аварии оказался водитель Lamborghini: сначала автомобиль столкнулся с Audi, а затем спорткар отбросило на припаркованные машины
Кино
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки» Студия Yellow, Black and White запустила в производство многосерийный триллер о гламурной жизни
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Виктория Иванова Мой сын-дебил?.. 785
Ваше Величество Юбилейный вечер журнала Tatler 591
Ваше Величество Эмми - 2018 425
Неизвестно Парень уехал в другую страну на постоянную работу. 279
Леди
10 глупых привычек, с которыми надо расстаться к 35 годам Если привычка — вторая натура, то эта горячая десятка точно не идет нам на пользу. Вычеркиваем постепенно и планомерно.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь