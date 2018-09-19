Товар — карты — товар

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Доля безналичных операций растет не только за счет оплаты товаров и услуг, но и в значительной степени за счет резкого увеличения объемов переводов с карты на карту. Только у Сбербанка сумма таких переводов за восемь месяцев текущего года составил 13,7 трлн руб. В банке не отрицают, что существенная часть этих операций — расчеты за товары и услуги. Уплата налога на прибыль от такой деятельности остается на усмотрении граждан. По мнению экспертов, банк мог бы легко выявить тех, кто использует карты для коммерческих целей, и помочь налоговикам выявить неплательщиков налогов, но такой обязанности у банка нет.

Сейчас 60% всех расходных операций по картам клиенты Сбербанка совершают в безналичной форме, заявил во вторник глава Сбербанка Герман Греф. Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова прогнозировала, что доля безналичных платежей в целом по банковской системе достигнет 56% по итогам года и 50% по итогам первого полугодия.

В значительной мере рост безналичных операций обеспечивают переводы с карты на карту.

Господин Греф привел данные, что за восемь месяцев текущего года в Сбербанке объем переводов с карты на карту составил 13,7 трлн против 8 трлн руб. за аналогичный период прошлого года, при этом объем снятия наличных сократился до 10 трлн с 15 трлн руб. Данных по оплате банковскими картами товаров и услуг через пос-терминалы господин Греф не привел. В Сбербанке их оперативно предоставить не смогли.

На Сбербанк приходится более 50% всех карт в России, по данным ЦБ на 1 июля всего банками эмитировано 268,5 млн карт. Другие крупные карточные банки также отмечают значительный рост переводов с карты на карту. По словам вице-президента ВТБ Алексея Киричека, объем таких операций на сервисах ВТБ вырос на 160%. В Тинькофф-банке сообщили о 70-процентном росте по итогам первого полугодия. Данных в абсолютных величинах банки не предоставили.

Очевидно, что часть огромного потока переводов с карты на карту — это не просто расчеты граждан, а оплата товаров и услуг в небольших точках продаж, на рынках, при аренде квартир и т. д., говорит аналитик ИК «Алор брокер» Алексей Антонов. Оценить эту долю сложно, но маловероятно, что те, кто проводит с клиентами расчеты таким образом, уплачивают с полученных доходов налоги, добавляет он. «Сервис переводов с карты на карту действительно имеет тенденцию роста, — отметили в пресс-службе Сбербанка.— Основные причины такого роста — удобство совершения операций. Потребность клиента — передать денежные средства другому клиенту или оплатить товар, услугу. Клиенты выбирают безналичные переводы, так как это более удобный и быстрый способ передачи денег». Вне зависимости от способа получения денежных средств получатель должен следовать законодательству и в необходимых случаях декларировать свои доходы и уплачивать налоги, при этом банк не является налоговым агентом по таким операциям, заключили там.

Тем не менее Сбербанк, обладая колоссальным массивом данных, может выделить регулярные поступления на счета не в рамках зарплаты и предположить, кто из клиентов использует карты для предпринимательской деятельности, полагает партнер Taxology Алексей Артюх. «Эта информация была бы крайне полезна налоговикам, поскольку исходя из нее можно выявить потенциальных неплательщиков налогов и, доказав этот факт уже в рамках конкретных проверок, взыскать недоимку, — поясняет он.— Но у банка обязанности делиться с налоговыми органами сведениями об операциях по счетам граждан нет. ФНС может запрашивать у банков лишь данные в отношении конкретных лиц в рамках проверок». Договориться об информационном обмене госбанк и налоговики теоретически могут, если будет такое обоюдное желание, заключает эксперт.

Ранее ФНС хотела получить дополнительные полномочия запрашивать информацию и не в рамках проверок, такая позиция содержалась в письме заместителя главы ФНС Даниила Егорова от 28 июня (см. «Ъ» 11 июля). Однако Минфин сообщил, что не намерен давать подобные полномочия налоговикам. Во вторник вечером оперативно получить комментарий ФНС «Ъ» не удалось.