В 2018 году бюджет России пополнится на 30,8 трлн рублей

Источник: РИА "Новости"

Некоторые эксперты полагают, что приток средств не ускорит развитие экономики России, поскольку большая часть дополнительных доходов поступит в резервы в рамках бюджетного правила. Другие же, напротив, видят смысл в создании резервов, учитывая предстоящий экономический кризис.

Рост доходов объясняется высокой стоимостью нефти и ослаблением рубля. Эксперты опасаются, что падение российской валюты будет способствовать росту цен. Однако при этом отмечается, что это сделает продукцию России конкурентоспособной на внешних рынках.