В законопроекте о майнинге нет понятия «криптовалюта»

Токены будут подтверждать права на имущество и участие в капитале компании либо играть техническую роль при покупке и обращении цифровых активов.
Выпуск токенов будет осуществляться российскими и иностранными компаниями и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на основании специального решения об эмиссии и при условии обеспечения токена имуществом эмитента или третьих лиц.
ЦФА будут размещаться на специальных площадках, получивших лицензию профучастника рынка ценных бумаг и указанных в специальном реестре Центробанка. Там будет осуществляться идентификация и учет клиентов. Доступ к этим данным будет предоставляться конкурсному управляющему или госорганам по их запросу.
Документом также предусмотрено назначение ответственного за сделки купли-продажи лица — оператора по обмену на рубли, иностранную валюту или другие токены цифровых активов.
Кроме того, необходимо будет указывать максимальную стоимость активов для неквалифицированных инвесторов, а также сообщать об уровне возможного риска.
Первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.