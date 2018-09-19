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02:26 (мск), источник: Известия

В законопроекте о майнинге нет понятия «криптовалюта»

«Известия» ознакомились с проектом закона «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). В его новой редакции отсутствует определение понятия «криптовалюта». Кроме того, майнингом теперь признается выпуск токенов для привлечения инвестиций в капитал. В то время как в прежней версии документа майнингом считалась добыча криптовалют.

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Источник: Известия

Токены будут подтверждать права на имущество и участие в капитале компании либо играть техническую роль при покупке и обращении цифровых активов.

Выпуск токенов будет осуществляться российскими и иностранными компаниями и физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, на основании специального решения об эмиссии и при условии обеспечения токена имуществом эмитента или третьих лиц.

ЦФА будут размещаться на специальных площадках, получивших лицензию профучастника рынка ценных бумаг и указанных в специальном реестре Центробанка. Там будет осуществляться идентификация и учет клиентов. Доступ к этим данным будет предоставляться конкурсному управляющему или госорганам по их запросу.

Документом также предусмотрено назначение ответственного за сделки купли-продажи лица — оператора по обмену на рубли, иностранную валюту или другие токены цифровых активов.

Кроме того, необходимо будет указывать максимальную стоимость активов для неквалифицированных инвесторов, а также сообщать об уровне возможного риска.

Первый проект закона «О цифровых финансовых активах» появился в конце 2017 года. Тогда рассматривался вопрос о налогообложении доходов от майнинга и возможности обмена криптовалют на обычные деньги. Позже было решено распространить на них действующий Налоговый кодекс.

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