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10:53 (мск), источник: Фонтанка

«Ведомости» узнали о планах создания отдельной сотовой сети для чиновников и силовиков. Ее оператором может стать Tele2

Для российских чиновников и силовиков предлагают создать отдельную сеть сотовой связи. Ее оператором может стать Tele2.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом 19 сентября пишут «Ведомости». Идея «казенной» сети прописана в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», которую уже одобрил кабмин. Планируемый срок воплощения проекта — 2024 год.

По информации газеты, сеть будет строиться на основе технологии LTE-450, которую, например, использовали для работы экстренных служб во время чемпионата мира по футболу — 2018. Ее выбрали из-за высокой скорости и незначительной задержки передачи данных. Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео.

Издание отмечает: все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Она и может стать оператором новой сети. Переговоры якобы уже идут. При этом ранее СМИ сообщали о том, что свою долю в Tele2 намерен увеличить государственный оператор «Ростелеком».

Стоимость проекта авторы программы не уточняют. В паспорте «Цифровой экономики» приведены только общие затраты на национальную программу — 73,4 миллиарда рублей.

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