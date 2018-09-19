Правительство с 2019 года увеличит МРОТ на 117 рублей

Источник: РИА Новости

«Проектом федерального закона <…> предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2018 года», — говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

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Рост показателя составит 1,048%. Уточняется, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ вырастет дифференцированно — от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе.

Последний раз МРОТ повышали в мае до 11 163 рублей в месяц, тогда он сравнялся с прожиточным минимумом.

Мера коснулась трех миллионов человек, регионам на ее реализацию выделили дополнительные 20 миллиардов рублей.

МРОТ — установленный законом минимум оплаты труда в месяц. От показателя зависят размеры пособий по безработице, налогов, компенсаций, декретных, кредитования и социальных выплат. Регионы могут устанавливать на своей территории более высокий минимальный размер оплаты труда.