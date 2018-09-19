В Госдуме хотят запретить иностранцам работать таксистами

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что планирует разработать инициативу, согласно которой иностранным гражданам будет запрещено работать водителями легковых такси в России.

«У меня есть предложение, может, даже проект, чтобы иностранцам вообще запретить работать водителями на легковом такси в России, потому что это все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее. Мы сейчас об этом думаем», — сказал Москвичев в ходе заседания комитета.

Как пояснил «Газете.Ru» Москвичев, инициатива еще не проработана: пока лишь внесено предложение, и ожидается реакция общества на него.

Между тем председатель Комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко полагает, что такая идея не сможет быть принята в том виде, в котором предложил ее Москвичев:

Как один из вариантов рассматривается запрет работать в такси иностранцам. Я уверен, что это принято не будет, потому что это уже дискриминация. Гораздо полезнее будет разработать проект, чтобы разрешить заниматься профессиональной деятельностью по перевозке пассажиров и багажа только тем иностранцам, у кого есть водительское удостоверение российского образца.

«Именно этот вариант и поддерживается профессиональным сообществом. Ведь в любой стране, если человек занимается пассажирскими перевозками, он должен получить водительское удостоверение того государства, в котором этим занимается. Разрешать гражданам работать, пока он не получит соответствующих документов и разрешения, как минимум неразумно», — рассказал Коношенко.

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Об идее запретить иностранцам работать в такси давно говорили в межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». Его председатель Ярослав Щербинин пояснил «Газете.Ru», почему в профсоюзе поддерживают такую инициативу.

«У иностранцев невозможно проверить на подлинность тех документы, которые они предоставляют, прежде всего это водительские права. На данный момент мы проверяем информацию о том, что в массовом порядке покупаются ВУ граждан Киргизии. Таким образом, люди из Узбекистана, Таджикистана и других стран, где нет возможности напрямую работать, покупают права у граждан Киргизии. Те просто пишут заявление об утере удостоверения, и получается, что человек, не имеющий права управлять автомобилем и работать в нашей стране, пользуется чужими документами.

«Второй момент состоит в том, что рынок труда у нас все-таки ограничен. В других странах он построен прежде всего так, чтобы граждане страны могли быть обеспечены работой. А в такси получилась такая лазейка, что граждане других государств по сути отнимают заработок у россиян и большой поток денежных средств направляется в другие страны. Мы считаем, что это неправильно», — сказал председатель профсоюза.

Щербинин отметил, что сейчас наблюдается переизбыток такси в Москве и Московской области, так как выход на рынок чрезвычайно упрощен. Эксперт предположил, что в какой-то момент, в случае принятия инициативы, количество такси может сократиться, но потом ситуация придет в норму.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что такая инициатива приведет к улучшению ситуации с такси в России.

«Я не вижу минусов. На самом деле сейчас в Москве сложилась такая ситуация, когда больше половины работающих в такси — это люди, которые приехали из стран Средней Азии. Они раньше ездили с национальными водительскими удостоверениями, сейчас многие все-таки получили российские права. Но проблема качества вождения все равно остается, а также возникает вопрос об ответственности этих людей в случае совершения ДТП, особенно с жертвами.

Довольно часто бывает, и, к сожалению, такие случаи уже неоднократные, когда житель другого государства после совершения аварии со смертельным исходом просто убегает с места ДТП и уезжает к себе на родину. Это и является одной из объективных причин, которые делают использование иностранной рабочей силы достаточно рискованным для жителей России прежде всего. Петр Шкуматов координатор сообщества «Синие ведерки»

«Всегда проще с гражданами своей страны решать вопросы. Также это поможет улучшить контроль за такси и защищенность пассажиров в случаях, если что-то пойдет не так», — считает Шкуматов.

Эксперт рассказал, что мигранты готовы работать фактически за еду и спать в машине, на что не согласно городское население. Шкуматов предполагает, что опустевшие после иностранцев рабочие места непременно займут российские граждане, повысится уровень труда.

Новость На юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов

Напомним, что последнее самое громкое ДТП с участием такси, за рулем которого находился иностранец, произошло в Москве во время чемпионата мира по футболу.

Вечером 16 июня в центре Москвы такси въехало в толпу людей на тротуаре, в которой в том числе были болельщики сборной Мексики. В аварии пострадали восемь человек. За рулем находился 28-летний житель Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз.

На видеозаписи, обнародованной в Сети, видно, что таксист, затормозив перед ехавшей впереди машиной, неожиданно сворачивает вправо, в сторону тротуара, и резко ускоряется, сметая на своем пути людей. Проехав таким образом около 10−15 метров, он врезался в знак и остановился. При этом не пострадавшие в ДТП мексиканцы и другие прохожие тут же кинулись к водительской двери, чтобы достать оттуда виновника аварии. Однако водителю все же удалось сбежать с места ДТП — ряд прохожих пытались остановить его подножкой, но тот ловко уворачивался и скрылся за зданием, преследуемый разъяренной толпой. Позже его удалось задержать. По данным ЦОДД, таксист совершил наезд неумышленно. Оказалось, что перед аварией таксист не спал около 20 часов, непрерывно работая.