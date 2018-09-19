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15:48 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме хотят запретить иностранцам работать таксистами

В Госдуме планируют разработать законопроект, запрещающий иностранцам работать в такси. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что сейчас думает о таком проекте, однако идея еще не проработана: внесено лишь предложение, в данный момент ожидается реакция на него. «Газета.Ru» разобралась, как изменится рынок перевозок в случае одобрения законопроекта.

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Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что планирует разработать инициативу, согласно которой иностранным гражданам будет запрещено работать водителями легковых такси в России.

«У меня есть предложение, может, даже проект, чтобы иностранцам вообще запретить работать водителями на легковом такси в России, потому что это все сейчас очень свободно, машина неизвестно где и так далее. Мы сейчас об этом думаем», — сказал Москвичев в ходе заседания комитета.

Как пояснил «Газете.Ru» Москвичев, инициатива еще не проработана: пока лишь внесено предложение, и ожидается реакция общества на него.

Между тем председатель Комитета МТПП по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко полагает, что такая идея не сможет быть принята в том виде, в котором предложил ее Москвичев:

Как один из вариантов рассматривается запрет работать в такси иностранцам. Я уверен, что это принято не будет, потому что это уже дискриминация. Гораздо полезнее будет разработать проект, чтобы разрешить заниматься профессиональной деятельностью по перевозке пассажиров и багажа только тем иностранцам, у кого есть водительское удостоверение российского образца.

«Именно этот вариант и поддерживается профессиональным сообществом. Ведь в любой стране, если человек занимается пассажирскими перевозками, он должен получить водительское удостоверение того государства, в котором этим занимается. Разрешать гражданам работать, пока он не получит соответствующих документов и разрешения, как минимум неразумно», — рассказал Коношенко.

Новость
Таксистам предложат предъявлять права пассажирам

Об идее запретить иностранцам работать в такси давно говорили в межрегиональном профсоюзе работников общественного транспорта «Таксист». Его председатель Ярослав Щербинин пояснил «Газете.Ru», почему в профсоюзе поддерживают такую инициативу.

«У иностранцев невозможно проверить на подлинность тех документы, которые они предоставляют, прежде всего это водительские права. На данный момент мы проверяем информацию о том, что в массовом порядке покупаются ВУ граждан Киргизии. Таким образом, люди из Узбекистана, Таджикистана и других стран, где нет возможности напрямую работать, покупают права у граждан Киргизии. Те просто пишут заявление об утере удостоверения, и получается, что человек, не имеющий права управлять автомобилем и работать в нашей стране, пользуется чужими документами.

«Второй момент состоит в том, что рынок труда у нас все-таки ограничен. В других странах он построен прежде всего так, чтобы граждане страны могли быть обеспечены работой. А в такси получилась такая лазейка, что граждане других государств по сути отнимают заработок у россиян и большой поток денежных средств направляется в другие страны. Мы считаем, что это неправильно», — сказал председатель профсоюза.

Щербинин отметил, что сейчас наблюдается переизбыток такси в Москве и Московской области, так как выход на рынок чрезвычайно упрощен. Эксперт предположил, что в какой-то момент, в случае принятия инициативы, количество такси может сократиться, но потом ситуация придет в норму.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что такая инициатива приведет к улучшению ситуации с такси в России.

«Я не вижу минусов. На самом деле сейчас в Москве сложилась такая ситуация, когда больше половины работающих в такси — это люди, которые приехали из стран Средней Азии. Они раньше ездили с национальными водительскими удостоверениями, сейчас многие все-таки получили российские права. Но проблема качества вождения все равно остается, а также возникает вопрос об ответственности этих людей в случае совершения ДТП, особенно с жертвами.

Довольно часто бывает, и, к сожалению, такие случаи уже неоднократные, когда житель другого государства после совершения аварии со смертельным исходом просто убегает с места ДТП и уезжает к себе на родину. Это и является одной из объективных причин, которые делают использование иностранной рабочей силы достаточно рискованным для жителей России прежде всего.
Петр Шкуматов
координатор сообщества «Синие ведерки»

«Всегда проще с гражданами своей страны решать вопросы. Также это поможет улучшить контроль за такси и защищенность пассажиров в случаях, если что-то пойдет не так», — считает Шкуматов.

Эксперт рассказал, что мигранты готовы работать фактически за еду и спать в машине, на что не согласно городское население. Шкуматов предполагает, что опустевшие после иностранцев рабочие места непременно займут российские граждане, повысится уровень труда.

Новость
На юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов

Напомним, что последнее самое громкое ДТП с участием такси, за рулем которого находился иностранец, произошло в Москве во время чемпионата мира по футболу.

Вечером 16 июня в центре Москвы такси въехало в толпу людей на тротуаре, в которой в том числе были болельщики сборной Мексики. В аварии пострадали восемь человек. За рулем находился 28-летний житель Кыргызстана Анарбек уулу Чынгыз.

На видеозаписи, обнародованной в Сети, видно, что таксист, затормозив перед ехавшей впереди машиной, неожиданно сворачивает вправо, в сторону тротуара, и резко ускоряется, сметая на своем пути людей. Проехав таким образом около 10−15 метров, он врезался в знак и остановился. При этом не пострадавшие в ДТП мексиканцы и другие прохожие тут же кинулись к водительской двери, чтобы достать оттуда виновника аварии. Однако водителю все же удалось сбежать с места ДТП — ряд прохожих пытались остановить его подножкой, но тот ловко уворачивался и скрылся за зданием, преследуемый разъяренной толпой. Позже его удалось задержать. По данным ЦОДД, таксист совершил наезд неумышленно. Оказалось, что перед аварией таксист не спал около 20 часов, непрерывно работая.

Читайте также: Почему московские таксисты не спят по 20 часов

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