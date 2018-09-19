Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ни один самолёт не уйдёт»: РФ угрожает Израилю за гибель Ил-20
Пассажиру пришлось сесть за руль такси из-за пьяного водителя
Влад Топалов получил травму глаза, защищая беременную Регину Тодоренко
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
Возврат гарантированРэкетиры приходят на смену коллекторам
Шаманов назвал ответные меры после инцидента с Ил-20 в небе Сирии
Красовский посмеялся над Петровым и Бошировым
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»
"Сумасшедшие виды": девушка из РФ о малоизвестном в РФ курорте
Пропала заработавшая $43 млн в 2017-м актриса
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
Малахов развлекается в Тбилиси с новой пассией
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Крупнейший держатель госдолга США решил от него избавиться

Китай, который является крупнейшим держателем госдолга США, сократил свои вложения в июле на 7,7 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют обновленные данные американского Минфина.

Наверх
Источник: Reuters

Так, в июне 2018 года вложения Пекина в государственные облигации США составляли 1,178 триллиона долларов, но по итогам июля на фоне торговой войны они снились до 1,171 триллиона. При этом Китай все еще остается лидером среди держателей американских долговых бумаг.

Ранее из списка главных кредиторов США выбыли Россия и Турция. Москва начала избавляться от американского госдолга еще в апреле после введения пакета санкций против российских чиновников, бизнесменов и компаний. Отношения Вашингтона с Анкарой ухудшились 10 августа, когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старт торговой войне с Китем американский лидер дал 15 июня 2018 года. По мнению основателя Alibaba Group Джека Ма, противостояние имеет все шансы продлиться еще двадцать лет. Но в результате проиграют обе стороны, считает он.

В марте 2018 года американский госдолг достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга, однако за год президентства этот показатель вырос более чем на триллион долларов.

Следите за развитием темы«Трамп объявил «торговую войну» Китаю»
 В документах России по малайзийскому «Боингу» нашли нестыковки
Бледанс избила зрителя из-за сына с синдромом Дауна. Видео
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Семья обнаружила странное существо на пляже в Новой Зеландии
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику подростка
Как выглядит самое старое кладбище автомобилей (фото)
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Пользователи Сети узнали секрет игры из детства Duck Hunt
Работодатели рассказали о самых нелепых собеседованиях
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
России предрекли дачный провал
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 476
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 413
Неизвестно Парень уехал в другую страну на постоянную работу. 386
Vikki Сижу реву 312
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь