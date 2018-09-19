Крупнейший держатель госдолга США решил от него избавиться

Источник: Reuters

Так, в июне 2018 года вложения Пекина в государственные облигации США составляли 1,178 триллиона долларов, но по итогам июля на фоне торговой войны они снились до 1,171 триллиона. При этом Китай все еще остается лидером среди держателей американских долговых бумаг.

Ранее из списка главных кредиторов США выбыли Россия и Турция. Москва начала избавляться от американского госдолга еще в апреле после введения пакета санкций против российских чиновников, бизнесменов и компаний. Отношения Вашингтона с Анкарой ухудшились 10 августа, когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

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Старт торговой войне с Китем американский лидер дал 15 июня 2018 года. По мнению основателя Alibaba Group Джека Ма, противостояние имеет все шансы продлиться еще двадцать лет. Но в результате проиграют обе стороны, считает он.