Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ни один самолёт не уйдёт»: РФ угрожает Израилю за гибель Ил-20
Пассажиру пришлось сесть за руль такси из-за пьяного водителя
Екатерина Климова рассмешила соцсети мимикой младшей дочки
История россиянки о жизни в Германии
Реакция Порошенко на сообщение о сбившей Boeing украинской ракете
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
«Удар под дых»: глава ЦИК заплакала, говоря о выборах в Приморье
Реакция Кремля на сообщение о новом отравлении
Валерий Леонтьев о последствиях тяжелой болезни: Все облезло
Малахов развлекается в Тбилиси с новой пассией
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16:38 (мск), источник: Газета.Ру

Передышка перед штурмом: когда обвалится рубль

Доллар стоит меньше 67 рублей впервые с 27 августа‍.

Наверх
ЦБ: $ 67.0098   -0.74 € 78.3613   -0.81 ММВБ: $ 66.7775   -0.59 € 77.8875   -0.69
Источник: РИА "Новости"

Доллар продолжает дешеветь. В среду курс американской валюты ушел ниже 67 рублей. Эксперты объясняют такое падение доллара налоговым периодом, высокими ценами на нефть и решительными действиями Банка России, который пошел на ужесточение денежно-кредитной политики и повысил ключевую ставку. Впрочем, вряд ли «деревянный» сможет сильно укрепиться: это лишь краткая передышка для рубля, говорят эксперты.

Читайте также
Рублю дали отдохнуть: когда паника вернется на рынок

Доллар стремительно дешевеет. Если во вторник, 18 сентября, американская валюта пробила отметку в 68 рублей, то в среду, 19 сентября, на торгах на Московской бирже курс доллара ушел ниже 67 рублей. Такие показатели на Московской бирже зафиксированы впервые с 27 августа.

Правда, на 13.22 МСК доллар на бирже торговался на уровне 67,03 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, 20 сентября, снизился на 81,36 коп., до 78,36 руб., курс доллара уменьшился на 74,21 коп., до 67 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась по сравнению с показателем на среду на 77,4 коп., составив 72,11 руб.

Высокие цены на нефть, продолжение налогового периода, а также ужесточение политики ЦБ — факторы, которые оказывают сейчас рублю поддержку.

Так, помогло рублю вырасти решение ЦБ на прошлой неделе повысить ключевую ставку до 7,5%. Риторика регулятора, сопровождавшая повышение ключевой ставки ЦБ, говорит о том, что это повышение может быть далеко не последним в этом году.

Это приостановило отток капитала, отмечает Альберт Кятов, аналитик компании «ФинИст».

Рынок поверил в то, что повышение ключевой ставки будет не единственным: регулятору придется наращивать ставку, чтобы рубль как валюта развивающейся страны и ОФЗ как рублевый долговой инструмент оставались привлекательными для инвесторов.
Александр Шустов
генеральный директор компании «Мани Фанни»
Читайте также
$50 за баррель: Новак прогнозирует снижение цен на нефть

Также Минфин объявил о приостановке закупки валюты в резервы, а это тоже дополнительная помощь рублю.

Благодаря отсутствию операций регулятора на рынке нацвалюта имеет возможность полноценно расти вслед за нефтяным рынком, поясняет Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Цены на нефть устремились вверх на вербальных интервенциях. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что королевство не будет препятствовать росту цен на «черное золото» и считает приемлемым для себя уровень цен выше $80 за баррель.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent колеблется около $79.

Временное затишье в санкционной тематике, а также ослабление санкций против «Русала» и коррекция в среднесрочном тренде роста американского доллара по всему спектру рынка — все эти факторы оказывают поддержку рублю.
Ольга Прохорова
эксперт «Международного Финансового Центра»

Интерес инвесторов к рискованным активам также поддержало более мягкое, чем планировалось, противостояние Пекина и Вашингтона. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о введении новых пошлин в 10% на товары из Китая в объеме $200 млрд. Соответствующие меры вводятся с 24 сентября. Пекин анонсировал ответ: КНР введет пошлины размером от 5 до 10% на импортируемые из США товары общим объемом в $60 млрд.

Читайте также
Кто пострадает от торговой войны США с Китаем?

При этом рынки расценили ответную реакцию Пекина на новые тарифы Трампа как «мягкую», а американские пошлины оказались не такими высокими, как ожидалось. В результате инвесторы стали охотнее вкладывать в активы развивающихся стран.

«В целом обстановка достаточно позитивная, однако серьезные геополитические риски вряд ли дадут курсу закрепится ниже отметки в 67 рублей за доллар в ближайшее время», — говорит Михаил Мащенко.

Впрочем, Ольга Прохорова считает, что в ближайшее время курс доллара может упасть ниже 67 рублей и остановиться на отметке 66,27 рублей за американскую валюту.

Но и она полагает, что «долгосрочное укрепление российской валюты маловероятно». Нынешнее укрепление рубля скорее нужно рассматривать как «краткую передышку перед новым штурмом».

Торговые войны США и Китая, а также рост доходностей по американским десятилетним облигациям, которые выросли до уровня 3,057%, делают рост стоимости доллара лишь вопросом времени, — подчеркивает она.

Читайте также
«Нам доллары не нужны»: Россия ищет альтернативы

Так, на следующей неделе запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС США), от которого рынок ожидает очередного повышения базовой учетной ставки на 0,25 базисных пунктов до уровня в 2,0 — 2,25%. Заседание намечено на 25 — 27 сентября, и, как предсказывают эксперты, это решение может привести к росту доходности американских облигаций.

Между тем на фоне волатильности на российском рынке Банк России зафиксировал рост спроса россиян на наличную валюту. В июле этого года спрос увеличился на 20% и составил $5,1 млрд.

«В июле 2018 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с июнем вырос на 20% и составил $5,1 млрд в долларовом эквиваленте. Его объем был меньше, чем в июле 2016 и 2017 годов, на 3 и 6% соответственно», — отмечают в ЦБ.

При этом спрос населения на доллары США в июле 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 22%, на европейскую валюту — на 18%.

 Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку
Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Семья обнаружила странное существо на пляже в Новой Зеландии
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику подростка
Как выглядит самое старое кладбище автомобилей (фото)
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
Пользователи Сети узнали секрет игры из детства Duck Hunt
Работодатели рассказали о самых нелепых собеседованиях
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
России предрекли дачный провал
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 476
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 413
Неизвестно Парень уехал в другую страну на постоянную работу. 386
Vikki Сижу реву 312
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь