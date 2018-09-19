Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года
Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 года — на 0,7% по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат.
Реальные доходы россиян в августе снизились впервые с начала 2018 года — на 0,7% по сравнению с июлем, сообщил сегодня Росстат.
Снижение реальных доходов произошло и в годовом выражении — в минувшем августе оно составило 0,9% к августу 2017 года, после роста на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.
В январе 2018 года доходы россиян в реальном выражении снизились на 6,8%
Росстат зафиксировал 1,7%-ный рост ВВП России в годовом выражении. Однако при этом производство сельхозпродукции упало на 10,8%, строительство — на 17%. Население России за