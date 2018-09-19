Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года

Источник: РИА "Новости"

Снижение реальных доходов произошло и в годовом выражении — в минувшем августе оно составило 0,9% к августу 2017 года, после роста на 2,3% в июле, 0,7% в июне, 0,3% в мае, 5,8% в апреле, 4,6% в марте и 4,2% в феврале.

В номинальном выражении доходы населения в августе выросли на 2,7% год к году до 31 818 руб., но снизились к июлю 2018 года на 1,8%, следует из оперативной информации Росстата.

В январе 2018 года доходы россиян в реальном выражении снизились на 6,8% из-за единовременной выплаты 5 000 руб. пенсионерам в январе 2017 года, напоминает Росстат. Если не учитывать этот эффект, доходы в январе 2018 года в реальном выражении выросли на 0,1% по сравнению с январем 2017 года. Таким образом, рост реальных доходов фиксировался с начала 2018 года после отрицательной динамики 2017 года.