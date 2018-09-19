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20:04 (мск), источник: Интерфакс

В РКК «Энергия» заявили о допуске пристыкованного к МКС «Союза» к дальнейшей работе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09», на котором 30 августа было обнаружено отверстие, допущен к продолжению полета в составе Международной космической станции, заявил первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев.

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Источник: Reuters

«Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, ТПК “Союз МС-09” допущен к продолжению полета в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — приводит слова Соловьева пресс-служба РКК «Энергия».

Отверстие в обшивке «Союза»

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстие в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического «грузовика» «Прогресс». Позднее они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, после чего при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Расследованием нештатной ситуации на МКС занималась комиссия РКК «Энергия», затем материалы ее работы были переданы для расследования комиссией госкорпорации «Роскосмос».
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Газета «Коммерсант» сообщила 12 сентября, что «американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле “Союз МС-09”, чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег». Эту версию, как стало известно изданию, «в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия “Роскосмоса”, расследующая причины разгерметизации космического корабля».

Вице-премьер Юрий Борисов, комментируя публикацию, заявил, что распространение голословной информации о причастности американских астронавтов к разгерметизации космического корабля «Союз» крайне опасно. «Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно», — сказал вице-премьер.

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