В России увеличилась убыль населения

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91 900 человек, а без учета миграционного прироста — на 170 500 человек, сообщил сегодня Росстат.

Миграционный прирост перестал компенсировать возросшую естественную убыль населения России, следует из данных статистического агентства. За аналогичный период 2017 года в стране фиксировалось небольшое увеличение численности населения (+ 5 300 человек) при естественной убыли 114 400 человек.

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал потери населения. Он снизился с 119 700 человек в январе-июле 2017 года до 78 700 человек за январь-июль 2018 года. Почти все сокращение миграционного прироста обеспечила Украина, следует из данных Росстата.

За семь месяцев 2018 года ухудшились показатели рождаемости — она упала до 10,9 на 1000 человек с 11,4 за тот же период 2017 года — и смертности, которая выросла с 12,7 до 12,9. Если такая динамика сохранится, 2018 год станет первым годом убыли населения России с 2009 года.

Новость Последний оплот демографии

Население России с 2009 по 2017 год выросло на 4,9 млн. Однако 2,6 млн из этого роста обеспечило присоединение Крыма и Севастополя в 2014 году.

Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. Фертильный возраст немногочисленных детей «детей войны» пришелся на 1990-е гг. с их резким снижением благосостояния, а теперь в детородный возраст вступило малочисленное же поколение их детей — внуки «детей войны». По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18−35 лет, на которых приходится около 90% рождений, снизится с 18,9 млн в 2016 г. до 16,9 млн в 2018 г. и 15 млн в 2024 г.