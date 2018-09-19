В России увеличилась убыль населения
Последний раз численность россиян по итогам года снижалась в 2009 году.
Последний раз численность россиян по итогам года снижалась в 2009 году.
Население России за
Миграционный прирост перестал компенсировать возросшую естественную убыль населения России, следует из данных статистического агентства. За аналогичный период 2017 года в стране фиксировалось небольшое увеличение численности населения (+ 5 300 человек) при естественной убыли 114 400 человек.
Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал потери населения. Он снизился с 119 700 человек в
Население России с 2009 по 2017 год выросло на 4,9 млн. Однако 2,6 млн из этого роста обеспечило присоединение Крыма и Севастополя в 2014 году.
Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. Фертильный возраст немногочисленных детей «детей войны» пришелся на 1990-е гг. с их резким снижением благосостояния, а теперь в детородный возраст вступило малочисленное же поколение их детей — внуки «детей войны». По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18−35 лет, на которых приходится около 90% рождений, снизится с 18,9 млн в 2016 г. до 16,9 млн в 2018 г. и 15 млн в 2024 г.
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