Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Кремле сделали заявление о выходе Путина на пенсию
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Ксения Собчак станет мамой во второй раз
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
Возврат гарантированРэкетиры приходят на смену коллекторам
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином - СМИ
Беременная Антонова заявила об уходе из театра
"Сумасшедшие виды": девушка из РФ о малоизвестном в РФ курорте
Пропала заработавшая $43 млн в 2017-м актриса
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Фоторепортажи
8Брифинг Министерства обороны РФ по крушению «Боинга-777»
16От заката до рассвета
20:58 (мск), источник: Ведомости

В России увеличилась убыль населения

Последний раз численность россиян по итогам года снижалась в 2009 году.

Наверх
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Население России за январь-июль 2018 года сократилось на 91 900 человек, а без учета миграционного прироста — на 170 500 человек, сообщил сегодня Росстат.

Миграционный прирост перестал компенсировать возросшую естественную убыль населения России, следует из данных статистического агентства. За аналогичный период 2017 года в стране фиксировалось небольшое увеличение численности населения (+ 5 300 человек) при естественной убыли 114 400 человек.

Миграционный прирост лишь на 46,1% компенсировал потери населения. Он снизился с 119 700 человек в январе-июле 2017 года до 78 700 человек за январь-июль 2018 года. Почти все сокращение миграционного прироста обеспечила Украина, следует из данных Росстата.

За семь месяцев 2018 года ухудшились показатели рождаемости — она упала до 10,9 на 1000 человек с 11,4 за тот же период 2017 года — и смертности, которая выросла с 12,7 до 12,9. Если такая динамика сохранится, 2018 год станет первым годом убыли населения России с 2009 года.
Новость
Последний оплот демографии

Население России с 2009 по 2017 год выросло на 4,9 млн. Однако 2,6 млн из этого роста обеспечило присоединение Крыма и Севастополя в 2014 году.

Негативные демографические тенденции объясняются двойной демографической ямой молодежи. Фертильный возраст немногочисленных детей «детей войны» пришелся на 1990-е гг. с их резким снижением благосостояния, а теперь в детородный возраст вступило малочисленное же поколение их детей — внуки «детей войны». По среднему варианту демографического прогноза Росстата, численность женщин в возрасте 18−35 лет, на которых приходится около 90% рождений, снизится с 18,9 млн в 2016 г. до 16,9 млн в 2018 г. и 15 млн в 2024 г.

Читайте также:

 В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков
ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморье недействительными
Психолог: рабочий день должен заканчиваться в 15 часов
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
Стрельба Путина из новой снайперской винтовки попала на видео
Губернатор Орлова попросила поддержки у народа
Спор из-за битвы XVIII века привел к столкновениям в КБР
Пользователи Сети узнали секрет игры из детства Duck Hunt
Спорт
Загитова снялась с турнира в Словакии Российская фигуристка исключена из списка участников турнира
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Дети
Ксения Собчак станет мамой во второй раз Беременность ведущей уже замечают окружающие
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь