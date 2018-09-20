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09:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Деньги — на мусорку. С января плата за коммуналку может резко вырасти

​С 2019 года плата за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) может вырасти в несколько раз.

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Источник: РИА "Новости"

С 1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему вывоза мусора — в прошлом году произошло перераспределение полномочий в области обращения с отходами. Раньше за вывоз мусора и его утилизацию отвечали органы местного самоуправления, а теперь вся ответственность лежит на региональной власти. До 1 мая этого года регионы должны были выбрать оператора по вывозу мусора, а до 1 июля — утвердить новые тарифы для населения.

Мусорная реформа

Согласно реформе, власти регионов должны выбрать на конкурсной основе оператора, который будет осуществлять весь процесс: сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Как только оператор начнет выполнять все работы, то вывоз мусора будет вынесен отдельной строкой в платежке. Ранее стоимость вывоза мусора была включена в строку «содержание жилья», и собственники платили за эту услугу согласно договорам, которые управляющая компания заключила с компаниями по вывозу мусора. Однако с нового года вывоз мусора должен стать отдельной коммунальной услугой. Изменятся в этой связи не только платежки, но и тарифы.

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Сейчас тариф за «содержание и ремонт жилья» рассчитывается за квадратный метр жилого помещения и составляет 2,5 рубля. Данная сумма не фиксирована и может изменяться по решению управляющей компании. С нового года тариф за вывоз мусора будет устанавливаться региональным оператором, имеющим лицензию, по согласованию с тарифным комитетом, исходя из количества прописанных людей, а не площади помещения.

Таким образом, жильцы будут оплачивать транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) напрямую подрядчику, который согласно реформе будет закладывать в тариф еще и количество мусорных контейнеров и сортировку мусора. Новая система вывоза мусора предполагает установку контейнеров разного цвета, каждый из которых соответствует определенному виду бытовых отходов (биоразлагаемый, стекло, бумага и мусор, не отвечающий критериям сортировки). Тариф на вывоз сортированных отходов будет в разы меньше, чем несортированного.

На сегодняшний день пока только пять российских регионов завершили необходимые процедуры для перехода на новую систему обращения с отходами.

По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, если региональные власти оперативно не завершат эту процедуру, то с начала следующего года они могут столкнуться с проблемами при вывозе мусора и обращении с отходами.

Если 1 января, когда произойдет переход на новую систему, у региона не будет выбран оператор и не будет установлен тариф, то это будет означать, что оператор не будет знать, сколько он будет получать за вывоз мусора. И в этой связи возникает вопрос — а он вообще согласится выполнять эту работу?
Владимир Бурматов
председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды

Рост тарифов

Рост тарифов и сумма платежа за вывоз мусора в платежке будет индивидуальным в каждом регионе. По словам Руслана Молькова, PR-директора компании «Хартия», которая занимается вывозом мусора, сегодня тарифы устанавливаются в каждом регионе местным тарифным комитетом по согласованию с правительством региона. Поэтому единого тарифа нет. По словам Бурматова, сегодня ситуация с тарифами пущена на самотек. Во многих регионах, где не установлен региональный оператор, новые тарифы с учетом реформы еще не определены, а в некоторых они слишком завышены.

Тарифы утверждает единый тарифный орган в каждом регионе, но учитывая то, что во многих регионах региональные операторы являются не чужими для действующей власти — губернаторов, вице-губернаторов и т.д., то им согласовывают тарифы с очень серьезными и высокими значениями.
Владимир Бурматов

Во многих регионах, где уже работают региональные операторы, тарифы выросли в несколько раз. Местные власти объясняют это новыми правилами, которые предполагают более сложный технологический цикл обращения с отходами, а также тем, что в тариф закладываются затраты на строительство мусоросортировочных комплексов.

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«Дело в том, что региональный оператор — это коммерческое предприятие, которое при всем желании должно работать в плюс. Оно может понизить тариф, выполнив таким образом политическую волю правительства региона, которое может посчитать, что рост тарифов ляжет тяжелым бременем на население, но это в свою очередь будет означать, что в регионе не будет никаких инвестиционных программ — не будут реконструироваться полигоны, не будет мусоросортировочных станций и т. д. Однако, если у региона другая политика и руководство хотело бы видеть в ближайшее время реорганизацию инфраструктуры, то деваться тут некуда», — говорит вице-президент отраслевой ассоциации НКО «Союзресурс» Александр Никольский.

В четверг, 20 сентября, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды проведет совещание, в котором примут участие представители Федеральной антимонопольной службы, Минстроя, Минприроды, а также представители регионов, где прогнозируется самый высокий рост тарифов за вывоз мусора.

По словам Бурматова, анализ показал, что с нового года в ряде субъектов Российской Федерации рост платежей для населения может вырасти в десятки раз.

«Для семьи из трех человек, живущей в квартире площадью шестьдесят квадратных метров, плата за вывоз мусора в Красноярском крае может вырасти в 56 раз. На Ямале — в 33 раза. В Ингушетии — в 18,5 раза. В Нижегородской области — в 16,8 раза. В Астраханской области — в 9,6 раз. В Курганской области — в 8 раз. В Пермском крае — в 6,4 раза. В Коми — в 5,25 раза. В Иркутской области — в 4,4 раза. В Воронежской области — в 4 раза», — говорит Бурматов.

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