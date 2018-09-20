Социальным выплатам назначили цену
Бюджет-2019 увеличит расходы на детей и пожилых.
Бюджет-2019 увеличит расходы на детей и пожилых.
Правительство вчера уточнило размер чувствительных для населения социальных расходов бюджета в 2019—2021 годах.
Вчера
Расходы на национальный проект «Демография», по словам
Также с 2020 года правительство планирует возобновить индексацию выплаты за второго ребенка — в рамках программы материнского капитала. С 2015 года размер этого пособия не менялся и сейчас равен 453 тыс. руб. В 2020 году он вырастет до 470 тыс. руб., в 2021-м — до 489 тыс. руб. Выплату, по словам
Бюджет будет тратить больше и на пожилых граждан. Так, размер страховых пенсий по старости (сейчас — 13,7 тыс. руб. в месяц) для неработающих пенсионеров вырастет в 1,4 раза за шестилетку. Россияне, которые будут относиться к новой категории «предпенсионных» граждан (пять лет до выхода на пенсию), смогут претендовать на повышенное пособие по безработице. Его размер с 2019 года составит 11,28 тыс. руб. и будет равен минимальному размеру оплаты труда. Последний, в свою очередь, будет сопоставим с установленным прожиточным минимумом (11,28 тыс. руб. за второй квартал 2018 года).
Расходы федерального бюджета на пособие по безработице для предпенсионеров составят около 79 млрд руб. за шесть лет. Относительно небольшой размер этой суммы может объясняться тем, что низкий уровень безработицы среди граждан 55+ правительство планирует поддерживать и административными мерами — Роструд предложит им программы по переобучению, также на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект о введении уголовной ответственности за их увольнение. Размер максимального пособия по безработице для остальных работников вырастет с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб., минимального — с 850 руб. до 1,5 тыс. руб.
Анастасия Мануйлова