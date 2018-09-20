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12:20 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Социальным выплатам назначили цену

Бюджет-2019 увеличит расходы на детей и пожилых.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство вчера уточнило размер чувствительных для населения социальных расходов бюджета в 2019—2021 годах. Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала увеличение трат на страховые пенсии с их ростом за шестилетку в 1,4 раза, введение пособия по безработице для «предпенсионеров» с 2019 года, а также индексацию материнского капитала, размер которого не менялся с 2015 года.

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла размеры будущих трат правительства на меры социальной поддержки населения. По словам вице-премьера, в итоге расходы федерального бюджета на социальную сферу в 2019 году увеличатся на 7,1% — до 6,6 трлн руб. При этом на 17,3% вырастут расходы на здравоохранение, на 13,3% — на образование. Более 40% этой суммы (2,8 трлн руб.) правительство потратит в рамках социальных нацпроектов.

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Расходы на национальный проект «Демография», по словам вице-премьера, на ближайшие три года составят 1,6 трлн руб. Татьяна Голикова подчеркнула, что эта цифра будет уточняться, поскольку часть базовых расходов, которые ранее осуществлялись за счет федерального бюджета, войдет в нацпроекты. Так, меняется пропорция софинансирования из федерального бюджета поддержки семей, имеющих третьего и последующих детей, — она вырастет с 50% до 70%. В целом на выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей будет направлено 115,7 млрд руб., такую денежную выплату получат 205,9 тыс. семей. Расходы на выплаты за первого ребенка, которые с 2018 года ввели по распоряжению Владимира Путина, составят 168,2 млрд руб.— планируется, что их получат 657 тыс. семей.

Также с 2020 года правительство планирует возобновить индексацию выплаты за второго ребенка — в рамках программы материнского капитала. С 2015 года размер этого пособия не менялся и сейчас равен 453 тыс. руб. В 2020 году он вырастет до 470 тыс. руб., в 2021-м — до 489 тыс. руб. Выплату, по словам вице-премьера, ежегодно будут получать около 1 млн семей.

Отметим, что нацпроект по демографии является самым дорогим из всех и, по оценкам экспертов, возможно, наименее эффективным с точки зрения достижения своих прямых целей — в данном случае роста рождаемости (прямые выплаты семьям скорее окажут влияние на уровень бедности, чем на деторождение).
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Бюджет будет тратить больше и на пожилых граждан. Так, размер страховых пенсий по старости (сейчас — 13,7 тыс. руб. в месяц) для неработающих пенсионеров вырастет в 1,4 раза за шестилетку. Россияне, которые будут относиться к новой категории «предпенсионных» граждан (пять лет до выхода на пенсию), смогут претендовать на повышенное пособие по безработице. Его размер с 2019 года составит 11,28 тыс. руб. и будет равен минимальному размеру оплаты труда. Последний, в свою очередь, будет сопоставим с установленным прожиточным минимумом (11,28 тыс. руб. за второй квартал 2018 года).

Расходы федерального бюджета на пособие по безработице для предпенсионеров составят около 79 млрд руб. за шесть лет. Относительно небольшой размер этой суммы может объясняться тем, что низкий уровень безработицы среди граждан 55+ правительство планирует поддерживать и административными мерами — Роструд предложит им программы по переобучению, также на рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект о введении уголовной ответственности за их увольнение. Размер максимального пособия по безработице для остальных работников вырастет с 4,9 тыс. до 8 тыс. руб., минимального — с 850 руб. до 1,5 тыс. руб.

Анастасия Мануйлова

В правительстве анонсировали увеличение материнского капитала
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