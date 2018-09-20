Социальным выплатам назначили цену

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительство вчера уточнило размер чувствительных для населения социальных расходов бюджета в 2019—2021 годах. Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала увеличение трат на страховые пенсии с их ростом за шестилетку в 1,4 раза, введение пособия по безработице для «предпенсионеров» с 2019 года, а также индексацию материнского капитала, размер которого не менялся с 2015 года.

Вчера вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла размеры будущих трат правительства на меры социальной поддержки населения. По словам вице-премьера, в итоге расходы федерального бюджета на социальную сферу в 2019 году увеличатся на 7,1% — до 6,6 трлн руб. При этом на 17,3% вырастут расходы на здравоохранение, на 13,3% — на образование. Более 40% этой суммы (2,8 трлн руб.) правительство потратит в рамках социальных нацпроектов.

Читайте также Все оплачено на три года вперед

Расходы на национальный проект «Демография», по словам вице-премьера, на ближайшие три года составят 1,6 трлн руб. Татьяна Голикова подчеркнула, что эта цифра будет уточняться, поскольку часть базовых расходов, которые ранее осуществлялись за счет федерального бюджета, войдет в нацпроекты. Так, меняется пропорция софинансирования из федерального бюджета поддержки семей, имеющих третьего и последующих детей, — она вырастет с 50% до 70%. В целом на выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей будет направлено 115,7 млрд руб., такую денежную выплату получат 205,9 тыс. семей. Расходы на выплаты за первого ребенка, которые с 2018 года ввели по распоряжению Владимира Путина, составят 168,2 млрд руб.— планируется, что их получат 657 тыс. семей.

Также с 2020 года правительство планирует возобновить индексацию выплаты за второго ребенка — в рамках программы материнского капитала. С 2015 года размер этого пособия не менялся и сейчас равен 453 тыс. руб. В 2020 году он вырастет до 470 тыс. руб., в 2021-м — до 489 тыс. руб. Выплату, по словам вице-премьера, ежегодно будут получать около 1 млн семей.

Отметим, что нацпроект по демографии является самым дорогим из всех и, по оценкам экспертов, возможно, наименее эффективным с точки зрения достижения своих прямых целей — в данном случае роста рождаемости (прямые выплаты семьям скорее окажут влияние на уровень бедности, чем на деторождение).

Читайте также В России увеличилась убыль населения