Alibaba отказалась от планов создать 1 млн рабочих мест в США
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/ — Глава холдинга Джек Ма сообщил, что обещание не будет выполнено
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/ — Глава холдинга Джек Ма сообщил, что обещание не будет выполнено
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba отказался от своего обещания содействовать созданию в США миллиона рабочих мест на фоне разрастания торговой войны Вашингтона и Пекина. Об этом заявил глава холдинга Джек Ма, которого в четверг цитирует агентство «Синьхуа».
Предпосылкой для данного обещания было дружественное
китайско-американскоепартнерство и рациональные торговые отношения. Этих условий сегодня больше не существует, поэтому наше обещание не может быть выполнено.
Тем не менее, по его словам, компания не оставит попыток содействовать здоровому развитию двусторонней торговли. Миллиардер также выразил мнение, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может затянуться на 20 лет.
В январе прошлого года на встрече с президентом США Дональдом Трампом в
В настоящее время торговая война между США и КНР вышла на новый этап. С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам Трампа, в случае если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.