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10:51 (мск), источник: ТАСС

Alibaba отказалась от планов создать 1 млн рабочих мест в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 сентября. /ТАСС/ — Глава холдинга Джек Ма сообщил, что обещание не будет выполнено из-за разрастания торговой войны Вашингтона и Пекина.

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Источник: AP 2018

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba отказался от своего обещания содействовать созданию в США миллиона рабочих мест на фоне разрастания торговой войны Вашингтона и Пекина. Об этом заявил глава холдинга Джек Ма, которого в четверг цитирует агентство «Синьхуа».

Предпосылкой для данного обещания было дружественное китайско-американское партнерство и рациональные торговые отношения. Этих условий сегодня больше не существует, поэтому наше обещание не может быть выполнено.
Джек Ма
глава холдинга электронной коммерции Alibaba

Тем не менее, по его словам, компания не оставит попыток содействовать здоровому развитию двусторонней торговли. Миллиардер также выразил мнение, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может затянуться на 20 лет.

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В январе прошлого года на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Джек Ма озвучил планы Alibaba Group создать в ближайшие пять лет до миллиона рабочих мест в США за счет помощи американским предпринимателям в реализации их товаров на рынках Китая и Азии через существующие онлайн-платформы.

В настоящее время торговая война между США и КНР вышла на новый этап. С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам Трампа, в случае если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

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