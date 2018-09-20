Основатель Alibaba считает, что торговые войны между КНР и США могут затянуться на 20 лет

Источник: AP 2018

Торговые войны между КНР и США не завершатся в ближайшее время, они приведут к затяжным трениям между двумя странами, которые могут затянуться на последующие 20 лет. Такую точку зрения озвучил основатель корпорации Alibaba Джек Ма, сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

Торговые трения в эпоху технологической революции в процессе развития китайско-американских отношений оказываются неизбежными, — заявил председатель совета директоров компании. — Они прекратятся не скоро — не через пару месяцев, и даже не через два года. Нам следует быть готовыми к тому, что их последствия затянутся на ближайшие 20 лет. Джек Ма основатель корпорации Alibaba

По словам Джека Ма, больше всего от этого конфликта пострадает малый и средний бизнес. Он также отметил, что спасением для лидирующих в своем секторе компаний могут стать инновационные методы управления и модернизация. «Alibaba существует уже 19 лет, последующих 20 лет будет достаточно для того, чтобы появился еще один аналог Alibaba или Amazon», — заявил он.

Основатель корпорации также прогнозирует, что ближайшие 10−15 лет окажутся крайне болезненными для традиционных отраслей экономики.

Он пояснил, что конкурентоспособность и величина издержек в ближайшем будущем будут все больше определяться «индивидуальным подходом и владением данными», а не доступностью ресурсной базы в условиях стандартизированного производства.

«Торговля будет развиваться на потребительской, а не корпоративной основе с исчезновением территориальных барьеров в производственной сфере», — резюмировал Джек Ма.

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С 24 сентября начинают действовать новые пошлины США в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение президента США Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам лидера Соединенных Штатов, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

15 июня этого года Трамп объявил, что, в связи с «кражей» Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также «несправедливой торговой практикой» китайской стороны, США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа — 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 и $16 млрд соответственно.