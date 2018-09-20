Многомиллиардный пряник: государство решило простимулировать чиновников деньгами

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Правительство решило выплачивать дополнительные мотивационные выплаты госслужащим. Это следует из проекта федерального бюджета. В абсолютных цифрах в течение двух лет (в 2019—2020 годах) чиновникам планируется в виде бонусов заплатить 138,6 и 208,9 миллиарда рублей соответственно.

Проект бюджета оказался в распоряжении РБК. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и Минтруд) должны подготовить поправки к законам, затрагивающим бонусные выплаты. Предполагается, что дополнительные деньги чиновникам будут выплачиваться только при очевидной для всех эффективности их работы.

Сотни миллиардов рублей на мотивационные выплаты планируется аккумулировать в специальном финансовом резервном фонде. Такой резерв создается в соответствии с указом президента «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016−2018 годы» от 2016 года.

По данным Росстата, в августе 2018 года реальные доходы россиян упали почти на 1%, что стало первым с начала года снижением этого индекса. Рост доходов в предыдущие месяцы был крайне незначительным — так, весной 2018 года доходы выросли в реальном выражении всего на 0,3%.

С 2014 года реальные доходы населения падают. Самое серьезное снижение было зафиксировано в 2016 году — на 5,8%. Одной из главных причин этого стал обвал курса рубля в декабре 2014 года на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке и введения против России экономических санкций.