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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Госдума одобрила конфискацию денег коррупционеров в пользу ПФР

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому конфискованные у коррупционеров средства будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Источник: Reuters

Как отмечается в пояснительной записке, в ПФР пойдут не только конфискованные по коррупционным делам средства, но и деньги, полученные от распоряжения конфискованным имуществом или его продажи. Закон, если его примут, начнет действовать с 1 января 2019 года.

«Мы обратились в казначейство с просьбой дать какой‑то прогноз, сколько это финансово. Казначейство высказало предположение, что это 1,8 млрд руб.», — сказал первый заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.

Направлять средства коррупционеров в ПФР предложила «Единая Россия». Законопроект был внесен в Госдуму в пакете с поправками к пенсионной реформе.

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Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе
Источник:©РИА "Новости"
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