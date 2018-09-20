Госдума одобрила конфискацию денег коррупционеров в пользу ПФР

Источник: Reuters

Как отмечается в пояснительной записке, в ПФР пойдут не только конфискованные по коррупционным делам средства, но и деньги, полученные от распоряжения конфискованным имуществом или его продажи. Закон, если его примут, начнет действовать с 1 января 2019 года.

«Мы обратились в казначейство с просьбой дать какой‑то прогноз, сколько это финансово. Казначейство высказало предположение, что это 1,8 млрд руб.», — сказал первый заместитель руководителя фракции единороссов Андрей Исаев.

Направлять средства коррупционеров в ПФР предложила «Единая Россия». Законопроект был внесен в Госдуму в пакете с поправками к пенсионной реформе.