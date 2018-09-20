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18:50 (мск), источник: Forbes

Статистическая погрешность. Россияне беднеют, несмотря на официальный рост зарплат

Если сопоставить динамику роста реальных доходов и заработных плат россиян, видно, что доходы значительной части населения падают, выявили эксперты из РАНХиГС.

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Источник: Reuters

Динамика роста доходов россиян в этом году существенно отстает от темпов роста реальной заработной платы, утверждают исследователи РАНХиГС. В реальном выражении располагаемые доходы россиян, согласно данным Росстата, с начала года по июль росли в диапазоне от 0,1% до 5,5% в месяц по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В это же время реальные заработные платы россиян, согласно статистике, росли намного быстрее — на 7−11%.

Рост зарплат в 10% — очень высокий рост. При такой динамике рост доходов должен составить минимум 5−6%. Однако этого не произошло, и доходы населения, согласно статистике, росли последние месяцы всего на 1−2%, а в августе и вовсе ушли в минус.
Татьяна Малева
директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС

Зарплаты растут не у всех

В августе реальные располагаемые доходы россиян впервые с начала года упали. Снижение составило 0,9% к августу прошлого года и 0,7% — к июлю. Причин такой динамики может быть несколько, так как совокупные доходы граждан складываются как минимум из четырех компонентов: пенсии, заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности и собственности, отмечает ведущий научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова. Если зарплаты сильно растут, а совокупный доход — нет, значит, существенно сокращается какой-то из трех других компонентов.

По мнению опрошенных Forbes специалистов, вероятнее всего, падают именно неформальные заработные платы, на которые, по разным оценкам, в России приходится до трети всех заработков, напоминает Бирюкова.
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В 2018 году россияне вновь стали пополнять ряды неформально занятых (людей, которые официально не зарегистрировали коммерческую деятельность). Количество таких граждан в первой половине 2018 года увеличилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании РАНХиГС. В то же время численность занятых в крупном и среднем бизнесе снижается, а количество часов работы на одного занятого — увеличивается, уточняют авторы мониторинга.

Причиной уменьшения заработных плат в неформальном секторе может быть их сокращение из-за давления на малый и средний бизнес, считает Татьяна Малева. «Мы видели замедление роста доходов в июле, а в августе — падение. Видимо, работодатели воспользовались отпусками и сократили ненаблюдаемые зарплаты», — комментирует эксперт.

Когда мы видим рост по формальным заработным платам, а по доходам — не видим, мы делаем вывод, что при увеличении заработных плат в формальном секторе на средних и крупных предприятиях, по-видимому, до сих пор нет роста зарплат в «невидимой» части экономики и на малых предприятиях.
Светлана Бирюкова
эксперт НИУ ВШЭ

Больше кредитов — меньше доходы

Еще одной причиной падения доходов россиян может быть увеличение закредитованности населения, считает профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. Дело в том, что реальный располагаемый доход, рассчитываемый Росстатом, учитывает доход за вычетом обязательных платежей, например, по ЖКХ и кредитам.

«В этой связи реальные располагаемые доходы могут произвольно отрываться от зарплат, потому что, например, люди берут много кредитов и вынуждены возвращать эти средства», — объясняет Шабанов.

Уровень кредитования граждан сейчас растет высокими темпами. С начала года, по данным ЦБ, рост кредитования населения составил 14,3%, тогда как за аналогичный период в 2017 году прирост был на уровне 7%.

Кроме того, в последние три года сокращаются и доходы граждан от собственности, говорит Светлана Бирюкова. По последним данным Росстата, доля доходов от собственности в структуре доходов россиян снизилась с 6,5% в конце 2016 года до 5,6% — к концу 2017 года.

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