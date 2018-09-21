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11:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Продажи лекарств проверят как в аптеке

Фармпроизводители хотят аудировать розницу.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производители лекарств объединяются для борьбы с недобросовестными аптечными сетями. Они пытаются ввести аудит российских ритейлеров, чтобы избежать многократной выплаты бонусов, возникающей при «серых» перепродажах лекарств сетями друг другу. Объем таких перепродаж оценивается в 150 млрд руб. в год. Розничные продавцы лекарств опасаются, что аудит приведет к утечке бизнес-информации. Эксперты считают, что производители смогут получить объективную информацию только с вводом обязательной маркировки продукции.

Инициатива производителей лекарств по внедрению аудита российских аптечных сетей обсуждалась на прошедшей в конце минувшей недели конференции фармацевтических ритейлеров в Сочи. О деталях инициативы рассказал источник «Ъ» на профильном рынке. По его словам, основная задача новой системы — сбор и обработка данных о реальных продажах в аптеках.

Он утверждает, что проект призван ликвидировать «серый» рынок перепродаж между аптеками, объем которого оценивается в 150 млрд руб.
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Сейчас крупные аптечные сети, приобретая товар у производителей, могут получить бонус за объем закупок, а затем реализовать продукцию более мелким сетям. Последние, в свою очередь, могут потребовать от производителя бонус за продажу того же товара.

Оператором проекта, названного PharmCheck, стало агентство Rx Code. Оно входит в состав группы «Бионика» и, по данным Kartoteka.ru, подконтрольно директору Института развития общественного здравоохранения, генеральному продюсеру Trikita Entertainment Юрию Крестинскому. Директор Rx Code Денис Вязников рассказал «Ъ», что клиентская часть будет представлять собой облачное пространство с личными кабинетами, в которые будут передаваться данные по продажам продукции конкретного производителя.

Информация будет поступать через программное обеспечение, установленное на кассовые системы аптечных сетей, или от операторов фискальных данных.

По его словам, к аудиту предполагается подключить одну из международных аудиторских компаний «большой четверки», но она не называется.

По данным «Ъ», сейчас к проекту в пилотном режиме присоединились три производителя, в том числе «Фармстандарт» и Galderma (дочернее предприятие Nestle по производству дерматологических препаратов), и три крупные сети, в числе которых — «Неофарм». Данные о продажах не являются закрытыми — система будет лишь анализировать их, говорит один из участников проекта.

Но, по его словам, продавцы готовы платить за такую аналитику: систематизация данных сложна, в частности, из-за возможной реализации товаров под разными названиями.

Гендиректор Galderma Денис Патрашев отмечает, что перепродажи составляют до 15−20% от общего объема розничных продаж лекарственных средств. По его словам, проект позволит добиться «абсолютной прозрачности» цепочки от производителя до конечного покупателя. «Это стопроцентная гарантия того, что товар дошел до реального потребителя», — утверждает он.

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Владелец крупной российской аптечной сети, участвующей в проекте, тем не менее отнесся к инициативе осторожно. По его мнению, не исключена утечка данных о продажах третьим лицам (в частности, сторонним производителям): «Неизвестно, как эта информация будет использоваться участниками системы — она может применяться в собственной аналитике или перепродаваться». Однако Денис Вязников подчеркнул, что система исключает получение чужих данных сторонними производителями.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что нововведение не сможет обеспечить получение производителями корректной информации о продажах. «Система может базироваться опять-таки на данных аптечных сетей, но для анализа чеков нет подходящей инфраструктуры», — считает он.

Господин Шуляк подчеркивает, что сети используют отличающиеся друг от друга многоступенчатые системы обработки данных, из-за чего анализ информации также будет затруднен.

Обеспечить производителей корректной информацией сможет только внедрение общей системы маркировки лекарств, отмечает он.

Олег Мухин

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