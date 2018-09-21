Банк России отказался вредить рублю

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«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений… Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», — отметила она.

Юдаева оговорилась, что в следующем году политика Центробанка может измениться, и регулярные покупки валюты возобновятся. «Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», — уточнила она.

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Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов предположил, что ЦБ может начать закупать доллары на внутреннем рынке, если рубль продолжит укрепляться. По его словам, «последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства РФ валюты — это компетенция Банка России».