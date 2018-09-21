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10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Банк России отказался вредить рублю

Банк России не будет закупать доллары для Минфина до конца года, даже при снижении волатильности, передает «Интерфакс» слова первого зампреда банка Ксении Юдаевой.

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ЦБ: $ 66.4725   -0.54 € 77.7529   -0.61 ММВБ: $ 66.2325   -0.03 € 78.0500   +0.01
Источник: Reuters

«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений… Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», — отметила она.

Юдаева оговорилась, что в следующем году политика Центробанка может измениться, и регулярные покупки валюты возобновятся. «Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», — уточнила она.

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Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов предположил, что ЦБ может начать закупать доллары на внутреннем рынке, если рубль продолжит укрепляться. По его словам, «последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства РФ валюты — это компетенция Банка России».

ЦБ остановил закупку долларов на внутреннем рынке с 23 августа до конца этого года. Как говорилось в сообщении регулятора, решение было принято для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». После этого заявления рубль прекратил падение и немного отыграл позиции.

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19 сентября© Ньюстюб
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