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12:31 (мск), источник: RNS

Голикова связала развитие рабочих профессий с экономическим ростом России

Вице-премьер Татьяна Голикова связала востребованность рабочих профессий с задачей России войти в пятерку стран по экономическому росту. Об этом она рассказала по итогам встречи с национальной сборной WorldSkills Russia.

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Источник: Агентство «Москва»

«Очень приятно, что рабочие профессии в России обретают сейчас новую жизнь, можно сказать, возрождаются. И это важно, потому что это крайне востребовано сейчас для нашей страны в условиях, когда мы ставим перед собой такие амбициозные задачи, как войти в пятёрку стран по экономическому росту», — сказала она.

В начале мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ предусматривает, в том числе, снижение в два раза уровня бедности, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, к 2030 году — до 80 лет. Также правительству поручено обеспечить вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира и темпы экономического роста выше мировых.

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