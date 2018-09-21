Голикова связала развитие рабочих профессий с экономическим ростом России

«Очень приятно, что рабочие профессии в России обретают сейчас новую жизнь, можно сказать, возрождаются. И это важно, потому что это крайне востребовано сейчас для нашей страны в условиях, когда мы ставим перед собой такие амбициозные задачи, как войти в пятёрку стран по экономическому росту», — сказала она.