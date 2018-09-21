ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов за национальный роуминг

«Штрафы на операторов связи наложены, в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в регионе, и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам устранить внутрисетевой и национальный роуминг. Проблема национального роуминга была решена к марту 2018 года.

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Тогда же антимонопольная служба возбудила дела по внутрисетевому роумингу в отношении «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком»), потому что они не успели выполнить предписание вовремя. Срок предупреждения для Tele2 по ФАС продлила до 31 августа.