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14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС оштрафовала «большую четверку» операторов за национальный роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» («Вымпелком» «Мегафон», МТС и Tele2) на 750 тыс. руб. по делам о национальном роуминге, сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По делам о внутрисетевом роуминге ФАС определит штрафы в октябре.

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«Штрафы на операторов связи наложены, в сумме порядка 750 тыс. руб. на каждого», — сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, внутрисетевым роумингом называется предоставление услуг связи абоненту за пределами его «родного» региона за дополнительную плату. Национальный (или межсетевой) роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в регионе, и его абонент автоматически подключается к сети другого оператора.

В августе 2017 года ФАС предписала операторам устранить внутрисетевой и национальный роуминг. Проблема национального роуминга была решена к марту 2018 года.

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Тогда же антимонопольная служба возбудила дела по внутрисетевому роумингу в отношении «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «Вымпелком»), потому что они не успели выполнить предписание вовремя. Срок предупреждения для Tele2 по ФАС продлила до 31 августа.

Первым внутрисетевой роуминг отменил «Вымпелком» («Билайн»): он не взимает плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России с 20 августа. МТС отменил роуминг с 30 августа, Tele2 — с 27 августа, «МегаФон» — с 1 сентября.

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