Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий

«В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 “запрещенных” профессий, принимая во внимание наличие в нем отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве, а также автоматизацию технологических процессов, связанную с применением современного оборудования на рабочих местах. В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — сказал Топилин.