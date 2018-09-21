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14:22 (мск), источник: RNS

Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий

Минтруд пересмотрит список запрещенных для женщин профессий, в том числе, планируется снять ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте. Об этом рассказал журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

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«В настоящее время мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 “запрещенных” профессий, принимая во внимание наличие в нем отдельных профессий и видов работ, которые априори не применяются в современном производстве, а также автоматизацию технологических процессов, связанную с применением современного оборудования на рабочих местах. В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — сказал Топилин.

Министр отметил, что принятие измененного перечня работ увеличит возможности женщин на трудоустройство и позволит обеспечить справедливые условия труда.

«Соответствующий приказ будет подписан в ближайшее время», — добавил Топилин.

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