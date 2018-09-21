Орешкин увидел в женщинах ресурс для ускорения экономического роста

Источник: РИА "Новости"

По словам Орешкина, в Норвегии экономическая активность женщин составляет около 61%, тогда как в России — 56,6%. «Если сравнить с другими странами, у нас показатель довольно неплохой», — отметил Орешкин. По его словам, в Германии экономическая активность женщин составляет 55%. Этот показатель ниже, чем в России.

В России ВВП был бы на 4% выше, если бы экономическая активность женщин в стране была бы такая же, как в Норвегии. При этом если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это дало бы российскому ВВП 13−14%, добавил министр.

Читайте также В Минтруде рассказали, сколько мужчин берут декретный отпуск

По его словам, повышение занятости женщин любой не должно быть самоцелью. Нужно создать возможности для женщин, которые хотят «найти себя в трудовой деятельности», сказал Орешкин. Сейчас Минэкономразвития разрабатывает механизмы, которые способствовали бы более активному вовлечению женщин в экономику. По его словам, национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства будет включать в себя целый блок, посвященный этой проблеме.

По данным Росстата, в России численность рабочей силы в возрасте 15 — 72 лет составляет 76,9 млн человек (52% населения).