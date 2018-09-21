Россия стала второй по темпам прироста экспорта в Британию

Источник: AP 2018

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ в Британию впервые за несколько лет вырос на 21,7%, достигнув 991,1 миллиона долларов. В целом российский экспорт в Британию за указанный период вырос на 42,7%, до 4,6 миллиарда долларов.

По мнению торгпреда РФ в Великобритании Бориса Абрамова, последние данные по товарообороту между двумя странами свидетельствуют о возможностях дальнейшего расширения сотрудничества.

«Наибольшим потенциалом для российских экспортеров на ближайшую перспективу обладают такие направления несырьевого неэнергетического экспорта, как машиностроение, фармацевтическая промышленность и медицина, сфера поставок товаров ежедневного спроса, предоставление инжиниринговых и консалтинговых, финансовых, деловых и туристических услуг, продвижение программного обеспечения», — приводятся слова торгпреда в сообщении.

Основными факторами роста несырьевого неэнергетического экспорта стали металлы платиновой группы, органическая химия — прирост в два раза, фанера — прирост 10%, рыба и морепродукты — прирост составил 44%.

Наивысшая динамика присутствует в российском экспорте товаров группы ТЭК — прирост 43%; драгоценных камней, изделий из них — прирост на 159%; изделий из камня, керамики и стекла — прирост составил 128,4%.